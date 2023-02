Partita di basket finisce 4-2: una squadra pensa di aver avuto un’idea geniale, ma è un disastro Sembra incredibile, ma è accaduto davvero: una partita di basket liceale americano è finita 4-2. Una delle due squadre ha messo in atto la tattica più avvilente mai vista.

A cura di Paolo Fiorenza

Chissà quanto sono forti le difese, è stato il primo pensiero nel leggere il risultato finale di un match di basket liceale americano. Oppure che le due squadre abbiano tirato con una percentuale dell'1%, o ancora che qualcuno abbia messo una pellicola invisibile sui canestri. Niente di tutto questo, né un livello così infimo da produrre il ridicolo punteggio di 4-2 con cui è terminata la sfida tra le High School di Weatherford e Anadarko in Oklahoma.

Del resto, parliamo di atleti che sperano in carriere universitarie, insomma non scarsoni che non sanno come è fatta una palla a spicchi. E allora come è stato possibile che il match finisse con soli 6 punti totali messi a referto? È che noi siamo abituati alle regole FIBA e NBA, con l'orologio che scandisce i 24 secondi per azione, ed anche nel basket NCAA – ovvero a livello universitario statunitense – c'è un limite di 30 secondi per possesso di palla. Ma in 40 stati americani, incluso l'Oklahoma, il regolamento non impone l'uso del cronometro per ogni singola azione di gioco.

Si può dunque assistere a possessi ben più lunghi di quelli che siamo soliti vedere, ma situazioni come quella accaduta nella partita in questione – decisamente avvilente per il gioco e annoiante per il pubblico – non si ricordano. Il punteggio assurdamente basso è stato frutto di una strategia precisa di una delle due squadre, quella del liceo di Anadarko, che ha portato il concetto di assenza di cronometro alle sue conseguenze più estreme. Dopo che Weatherford ha vinto la palla a due e fallito la prima azione offensiva, Anadarko ha continuato a tenere palla fino alla sirena del primo quarto, terminato dunque 0-0, senza neanche tentare di tirare mentre i giocatori si passavano continuamente il pallone e Weatherford si posizionava a difendere a zona.

Stesso copione nel secondo quarto, solo che ad un certo punto Weatherford ha recuperato la palla e ha imbastito un'azione offensiva, subendo fallo. I due tiri liberi realizzati hanno portato il punteggio sul 2-0. Pensate che gli avversari a quel punto abbiano cambiato tattica? Niente affatto, Anadarko ha tenuto il pallone fino all'intervallo, ancora una volta senza tirare. All'inizio del terzo quarto Weatherford si è portata 4-0, con il secondo anno CJ Nickson che ha segnato tutti i punti della sua squadra, guadagnandosi una paradossale copertina. Poi, negli ultimi sette minuti del quarto, si è assistito ancora ai giocatori di Anadarko intenti a passarsi semplicemente il pallone fino alla sirena.

Ed eccoci all'ultimo quarto, dove la strategia sempre più folle è continuata per oltre sette minuti, finché Anadarko ha perso palla, ha subìto un contropiede non concretizzatosi e poi a sua volta è ripartita in velocità decidendo finalmente di andare a canestro con un layup. A quel punto mancavano due minuti e mezzo alla fine della partita ed è stata Weatherford a cercare di tenere palla fino alla sirena o subire fallo per andare in lunetta, per portare a casa il successo per 4-2. E tuttavia proprio all'ultimo respiro, mentre Weatherford aveva sbagliato due tiri liberi, Anadarko ha scoccato la tripla della possibile vittoria che non è andata a segno, decretando il fallimento di un modo deprimente di intendere il basket e lo sport (chissà cosa insegna il loro allenatore…).

Il risultato della partita ha portato a rinnovate richieste sia in Oklahoma che a livello nazionale per l'implementazione del cronometro dei 24 secondi nel basket liceale per impedire alle squadre di trattenere la palla per un periodo di tempo indefinito senza incorrere alcuna penalità. Proprio il mese scorso il consiglio di amministrazione della Oklahoma Secondary School Activities Association aveva votato contro una raccomandazione per introdurre il limite dei 24 secondi per le classi 6A-3A a partire dal 2024-25. Quasi un mese dopo quel voto, questo orrendo 4-2 è stato accolto con costernazione e ha generato ulteriori richieste di riforma del gioco in quei 40 stati dove non vige il limite di tempo per possesso.