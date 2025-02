video suggerito

Partita di basket finisce 277-10, poi viene annullata: “È inaccettabile per lo sport” La Federbasket di San Pietroburgo ha annullato una partita di pallacanestro femminile finita con uno scarto mostruoso di 267 punti: aperta un’inchiesta, minacciate sanzioni pesanti per giocatrici, allenatori e arbitri. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Paolo Fiorenza

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Può una partita di basket finire con uno scarto inumano di 267 punti? Evidentemente sì, visto che una gara giocatasi in Russia è terminata col punteggio di 277-10. Facendo due conti, la squadra che ha vinto il match ha martellato il canestro avversario con una media di 7 punti segnati al minuto, riuscendo peraltro a mettere in campo una difesa arcigna a dire poco, mentre dall'altro lato non si segnava neanche allargando il canestro alle dimensioni di una vasca da bagno. Non deve essere stato un bello spettacolo, così come non deve essere stata una esperienza dignitosa per chi era in campo. L'episodio è stato così clamoroso, che sono intervenute le autorità sportive con mano pesantissima: partita annullata, indagine avviata, sanzioni minacciate e censura dell'accaduto sotto tutti i punti di vista.

La disfatta di San Pietroburgo: -267 sul campo

Il match era valido per il campionato femminile di San Pietroburgo (classe 2009), erano di fronte Kalininskaya e Kupchinsky Olimp: queste ultime hanno maramaldeggiato sulle prime, che non hanno esattamente sputato l'anima in campo. "Cari tifosi di basket, rappresentanti dei media e tutti gli interessati – inizia la nota ufficiale della federbasket locale – La Federazione di pallacanestro di San Pietroburgo esprime profonda preoccupazione per l'incidente occorso durante la partita del campionato di pallacanestro di San Pietroburgo tra ragazze nate nel 2009, tra le squadre Kalininskaya e Kupchinsky Olimp, conclusasi con un punteggio di 10:277. Dopo un'analisi approfondita della situazione e l'esame di tutte le circostanze della partita, la Federazione di pallacanestro di San Pietroburgo ha deciso di annullare il risultato della partita. Questa partita non corrisponde allo spirito e ai principi della competizione sportiva, nonché agli standard dell'etica professionale".

Non si ricorda a memoria d'uomo una partita di basket con uno scarto di 267 punti, fino ad oggi…

La Federbasket annulla tutto e minaccia sanzioni per giocatrici, allenatori e arbitri

La federbasket di San Pietroburgo ha annunciato contestualmente l'apertura di un'inchiesta che potrebbe portare a sanzioni anche pesanti: "Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto e riteniamo che simili situazioni siano inaccettabili nello sport. La Federazione di pallacanestro di San Pietroburgo intende condurre un'indagine approfondita con la partecipazione della Commissione sportiva e tecnica per valutare le azioni di tutti i partecipanti alla partita: giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti.

Nel corso del procedimento saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

1. Il comportamento dei giocatori e degli allenatori di entrambe le squadre.

2. Le azioni della squadra arbitrale, compresa la decisione di non interrompere la partita in assenza di un'evidente resistenza da parte di una delle squadre.

3. Il ruolo dei funzionari responsabili dell'organizzazione e dello svolgimento delle competizioni.

Sulla base dei risultati, verranno adottate misure appropriate, tra cui possibili sanzioni disciplinari nei confronti di coloro le cui azioni o omissioni hanno portato a questa situazione. La Federazione di pallacanestro di San Pietroburgo intende rafforzare il controllo sulla competizione e migliorare il livello di formazione del corpo arbitrale per evitare che incidenti simili si ripetano in futuro".

"Invitiamo tutti i membri della comunità cestistica ad aderire ai principi del fairplay e del rispetto per gli avversari e gli spettatori. Il basket non è solo uno sport, ma anche una scuola di vita, dove non sono importanti solo le vittorie, ma anche il comportamento corretto in campo. La Federazione di pallacanestro di San Pietroburgo garantisce che tutte le decisioni riguardanti questo incidente saranno prese in conformità con le normative e gli standard di correttezza sportiva", conclude la nota.