Le ultime partite di NBA della notte hanno consacrato ancora una volta il talento assoluto di Nico Mannion con l'azzurro che ha messo a referto 19 punti. Ad oggi è il suo massimo in carriera nel basket americano, condito con 3 assist e un rimbalzo. Purtroppo però Golden State ha dovuto pagare dazio a Sacramento perdendo alla fine 141 a 119. I Lakers intanto, incassano il quarto ko consecutivo, Portland batte Miami e i Clippers vincono a San Antonio.

29 minuti sul parquet per far sapere a tutti che Nico Mannion non è di passaggio in questa NBA: l'azzurro realizza il suo massimo punteggio in America malgrado la sconfitta e conferma i progressi nella notte di De'Aaron Fox che a sua volta si migliora (con un personale di 44 punti, record per lui) trascinando i kings al successo. Tutto facile però per i Sacramento Kings che contro Golden State confermano il loro ottimo momento di forma e inanellano il loro quinto successo nelle ultime sei uscite con un sonoro 141 a 119.

Felice che il coach mi abbia dato questa opportunità di mettermi a disposizione della squadra: dà molta fiducia sapere che credono in me. La sconfitta di questa notte attiva quando trovi squadre che tirano meglio. Ma ripartiamo subito: studieremo i nostri errori e ci difenderemo meglio

Queste le parole di soddisfazione di Nico a fine partita, dopo il career-high che adesso potrebbe anche regalargli maggior spazio nelle prime scelte di coach Kerr da qui fino a fine stagione. Oltre ai 19 punti realizzati Mannion ha regalando la sua serata migliore registrando tre assist e ottime statistiche dal tiro, con un 41,7% dal campo e il 62,5 % da tre punti

I risultati delle partite di NBA