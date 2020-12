Adesso non ci sono più dubbi. Il futuro di Giannis Antetokounmpo, stella greca della NBA, sarà ancora con i Milwaukee Bucks. È stato lo stesso cestista classe 1994 a fugare ogni dubbio, rivelando sui social di aver trovato l'accordo per il rinnovo per altri cinque anni. Quello che è stato l'MVP delle ultime due stagioni del massimo campionato di basket del panorama internazionale incasserà una cifra da record.

"Questa è casa mia, la mia città. Mi sento fortunato a poter far parte dei Bucks per altri cinque anni. Facciamo in modo che questo periodo sia importante. Lo show continua, andiamo!". Così Giannis Antetokounmpo ha confermato sui suoi profili social di essersi legato alla squadra di Milwaukee per altri cinque anni. Il campione greco non ha mai nascosto di trovarsi benissimo nel Wisconsin. Un feeling particolare con la "piazza" confermato anche negli scorsi mesi, quando ha deciso di scendere in strada e unirsi alle proteste per il movimento Black Live Matters. A facilitare la trattativa, ci sono state le cifre a dir poco notevoli.

Antetokounmpo grazie al nuovo contratto firmato con i Milwaukee Bucks incasserà la bellezza di 228 milioni di dollari (ovvero circa 190 milioni di euro) in cinque anni. Una somma che, insieme ai 27.5 milioni di dollari previsti per il 2020/2021, ne farà uno dei cestisti più pagati della NBA, spegnendo così i sogni di numerose altre franchigie che sognavano di strapparlo ai Bucks. Garanzie economiche ma anche tecniche per una franchigia che si è rinforzata prelevando Holiday. Uno stimolo in più per il greco che nelle ultime due stagioni, è stato eletto come miglior giocatore della regular season ed è reduce da 4 partecipazioni all'All-Star Game (2017, 2018, 2019 e 2020).