Morta Paola Mauriello, l’ex giocatrice di basket aveva 44 anni: vinse uno scudetto con Napoli

Il mondo del basket italiano è in lutto per la morte di Paola Mauriello che si è spenta a 44 anni dopo una lunga malattia. L'ex giocatrice, che ha fatto parte anche del gruppo della nazionale, ha collezionato una serie di successi entrando nella storia per lo scudetto vinto con il Napoli Basket nel 2006 che l'ha incoronata come campionessa italiana. Lascia il marito e un figlio, i funerali si terranno domani, lunedì 11 agosto, alle 17:00 presso la parrocchia di Sant’Alfonso a Francavilla al Mare, Abruzzo. Sui social tanti i messaggi di cordoglio che commemorano l'ex giocatrice, a partire da quello del presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci.

Paola Mauriello scomparsa dopo una lunga malattia

La notizia ha scosso tutto il mondo dello sport italiano, in particolare i tifosi che hanno seguito da vicino le sue imprese con i club e anche con l'Italia. Paola Mauriello ha vissuto una carriera di grandi successi: la prima promozione in Serie A1 è arrivata nel 2000, ma sei anni più tardi è riuscita a coronare uno dei suoi obiettivi e a vincere il campionato con il Napoli Basket nella stagione 2005/06, portando a casa anche la Supercoppa Italiana nell'anno seguente. Anche la Nazionale le ha regalato grandi gioie: il debutto è arrivato nel 2002 e tra i suoi successi più grandi c'è di sicuro la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Pescara nel 2009.

Dopo il ritiro Mauriello ha deciso di mantenere vivo il legame con il mondo dello sport e del basket, diventando dal 2024 consigliere regionale FIP in Abruzzo, con delega al movimento femminile. Tutti sono rimasti scossi dalla sua scomparsa, avvenuta dopo una lunga malattia a 44 anni. Il presidente Fip Gianni Petrucci con un comunicato ha condiviso il cordoglio della famiglia a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana.