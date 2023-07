Michael Jordan ha la fobia dell’acqua: la sua vita segnata da due tragedie La vita del campione del basket Michael Jordan è stata contraddistinta da due tragedie. Questo alla base della sua fobia per l’acqua.

A cura di Marco Beltrami

Quando si parla di Michael Jordan e si elencano i suoi successi e le sue qualità si corre sempre il rischio di essere riduttivi. Icona del basket, Air Jordan è stato uno degli atleti più grandi e carismatici di sempre con la sua aura rimasta quasi immutata anche dopo il ritiro, dove ha saputo reinventarsi rivelandosi un vero e proprio drago degli investimenti come conferma il patrimonio da circa 2 miliardi di dollari.

Insomma Michael Jordan è andato molto vicino al concetto di perfezione sportiva, come pochi sportivi hanno fatto nel corso della storia e ha saputo poi trarre vantaggio a livello economico dalla sua passione smisurata per la pallacanestro, che è sempre stata una parte fondamentale della sua vita. Ma cosa si sa del privato dell'ex Chicago Bulls e imprenditore fortunato?

Anche Michael Jordan è umano e come tutti deve fare i conti con paure e fobie. A GQ per esempio il campione ha rivelato quelli che sono i suoi incubi ricorrenti: "A volte mi sveglio nel cuore della notte a causa di brutti sogni. È sempre qualcosa che ho fatto. Ho rapinato una banca. O ho fatto uso di cocaina, o ho ceduto alla pressione della droga. Oppure ho sentito la pressione di bere. Questi sono tutti incubi. Sono incubi in cui mi accade qualcosa di terribile che distruggerebbe molti sogni di molte persone o la concezione che hanno di me; questo è il più grande incubo che vivo ogni giorno".

Senza dubbio però la sua fobia principale è quella relativa all'acqua, con Michael Jordan che ha il terrore di nuotare. Una situazione figlia purtroppo di una serie di terribili episodi che lo hanno profondamente traumatizzato. Tutto è venuto fuori in occasione della sua biografia e poi durante un'intervista del passato per Playboy.

La prima situazione che ha portato l'ex cestista ad evitare il contatto con l'acqua risale alla sua infanzia: "Un giorno sono andato a nuotare con un carissimo amico e ci siamo divertiti a ‘prendere' le onde. A un certo punto la corrente era così forte che lo ha inghiottito e lui mi ha afferrato per non affondare. Si chiama ‘blocco della morte', è quando qualcuno può morire e aggrapparsi a ciò che gli sta vicino. Ho dovuto praticamente rompergli la mano perché mi stava trascinando e mi avrebbe portato con sé. Non sono riuscito a salvarlo e lui è morto".

Come se non bastasse poi sono arrivate altre due brutte storie, una relativa ad un rischio corso per un attacco di panico, con un bagnino che fortunatamente lo ha salvato, e l'altro ad una vera e propria tragedia: ai tempi del college, la sua ragazza annegò in piscina dopo la caduta di un fulmine. Una sequela di disgrazie che hanno compromesso per sempre il suo rapporto con l'acqua.

Da allora Jordan ha rivelato di non essersi più nemmeno avvicinato all'acqua: "Non nuoto, non vado d'accordo con l'acqua. Non salgo sulla barca se non ho il giubbotto di salvataggio e non vado in piccole barche. Non me ne frega niente di quello che pensa la gente. Tutti hanno una fobia per qualcosa, e la mia è l'acqua". Infatti nell'ultima vacanza italiana si può vedere il campione a bordo di uno yacht ma di dimensioni enormi.