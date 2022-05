Meo Sacchetti non è più il Ct dell’Italbasket: esonero a sorpresa a tre mesi dagli Europei Meo Sacchetti non è più il Ct dell’Italbasket. L’allenatore è stato esonerato dalla Federazione Italiana Pallacanestro che in poche righe di comunicato ha annunciato la propria decisione a tre mesi dagli Europei.

A cura di Fabrizio Rinelli

Meo Sacchetti non è più il Ct dell'Italbasket. L'allenatore è stato esonerato dalla Federazione Italiana Pallacanestro che in poche righe di comunicato ha annunciato la propria decisione di sollevare il commissario tecnico dell'incarico. Un ribaltone a sorpresa dato che le parti si sarebbero comunque separate ma solo dopo gli Europei che si disputeranno a partire dal giorno 1 al 18 settembre. E invece la decisione di chiudere subito il rapporto con Sacchetti è arrivata a tre mesi dal torneo continentale.

"La Federazione Italiana Pallacanestro comunica che, al termine di un incontro svoltosi in data odierna a Roma tra il presidente della FIP Giovanni Petrucci e coach Meo Sacchetti, è stato risolto l’accordo contrattuale tra le parti – si legge nella nota diramata dalla Federazione – A Sacchetti, in carica dal settembre 2017 per un totale di 50 partite sulla panchina Azzurra, vanno i sentiti ringraziamenti per la professionalità e l’impegno dimostrati in questi anni e gli auguri per il prosieguo della sua carriera".

