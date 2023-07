Lo spaventoso numero di scarpe di Wembanyama: chiama in fabbrica per un nuovo paio, è il panico Il talento francese dei San Antonio Spurs calza scarpe fuori dal comune: “In 130 anni non ci era mai capitato un ordine del genere”. Ma il piede più lungo al mondo non è il suo.

Che misura hanno i suoi piedi? Quando l'azienda francese s'è vista recapitare una richiesta speciale da parte di Victor Wembanyama ha dovuto mettere da parte tutto quanto acquisito in 130 anni di storia e cimentarsi in un nuovo prodotto per soddisfare il cliente. Il 19enne francese è stato il protagonista assoluto del Draft 2023, i Sant Antonio Spurs gli hanno offerto la possibilità di entrare nel magico mondo della NBA, che è come salire sull'Olimpo e giocare a basket tra gli dei.

Ala grande/centro, altezza 2.26 metri, il ragazzo di Nanterre porta 57 di scarpe e per realizzare il modello adatto alla conformazione dei suoi arti ha incaricato un'azienda del suo Paese: desiderava un paio che si adattasse alle sue dimensioni, regalandogli comfort e quella sensazione di leggerezza che pure serve quando libri nell'aria e vai a metterla dentro a canestro.

Gilles Aulibé è il responsabile delle pubbliche relazioni di JM Weston, dalle sue parole s'intuisce quanto sia stato difficile per gli artigiani curare la manifattura di quell'ordine che ti capita una volta nella vita. E prima non s'erano mai trovati dinanzi a una commissione del genere, compresa la necessità di essere pronti per una data specifica. "In 130 anni di esistenza è stato il paio più complesso da realizzare", la rilevazione fatta al giornale Le Parisien.

Le cose sono andate così. Prima della cerimonia che è stata un'investitura ufficiale, Victor fa una telefonata e spiega di cosa ha bisogno: sotto l'abito che indosserà per il vernissage dedicato ai talenti NBA vuole calzature che arrivino dalla sua terra. Gli dicono sì ma deve recarsi in fabbrica perché scansionare il suo piede che è "sottile, lungo e muscoloso" e ha impegnato i lavoratori abbastanza da utilizzare tecniche alternative. "È la prima volta che facciamo cose di questo genere – fanno sapere dall'ufficio tecnico dell'azienda produttrice -, la sua è una taglia fuori dal comune. Inoltre, ci aveva chiesto di coordinare il colore della scarpa con quello dell'abito".

Ma il piede più lungo al mondo è di un venezuelano

Quello di Victor Wembanyama, però, non è il piede più lungo al mondo. O meglio, lo è quasi. Il record da Guinnes appartiene al venezuelano Jeison Orlando Rodriguez Hernandez: è alto 2.20 metri, calza scarpe numero 59 e i suoi arti misurano 40.1 centimetri (il destro) e 39.6 (il sinistro). Solo un 57, invece, è la misura di un altro primatista, il turco Sultan Kosen che ha l'altezza di un gigante (2.51 metri).