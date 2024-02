L’Italbasket avvicina la qualificazione agli Europei 2025: battuta anche l’Ungheria L’Italia batte 82-63 l’Ungheria e prosegue il suo cammino a punteggio pieno nelle qualificazioni agli Europei di basket del 2025. Pozzecco avvicina il pass per la rassegna continentale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo il successo nella gara d'esordio contro la Turchia, l'Italia batte anche l'Ungheria in trasferta nelle qualificazioni per gli Europei di basket 2025. I ragazzi di coach Pozzecco si sono infatti imposti sulla formazione magiara con un netto 82-63 collezionando dunque il secondo successo nel girone di qualificazione che ora comandano a punteggio pieno davanti a Turchia e Islanda che hanno fin qui ottenuto un successo ciascuno, mentre a chiudere la classifica del gruppo B c'è proprio l'Ungheria ancora a secco di vittorie.

Un successo, quello ottenuta sul parquet di Szombathely, che avvicina dunque l'Italia alla competizione continentale che si disputerà tra Polonia (Katowice), Finlandia (Tampere), Cipro (Limassol) e Lettonia (Riga) dal 25 agosto al 14 settembre 2025, dato che ad accedere alla fase finale del campionato europeo di basket saranno le squadre classificate ai primi tre posti di ogni girone (ci sarà dunque una sola nazionale del Gruppo B che non avrà il pass per i prossimi Europei).

Un successo arrivato al termine di un match che era cominciato all'insegna dell'equilibri con gli azzurri sottotono nei primi due quarti che si concludono con gli ungheresi in vantaggio di un punto all'intervallo. Nel secondo tempo la svolta con l'Italia che trascinata da Tessitori, Polonara e Procida cambia marcia migliorando sensibilmente il rendimento sia in fase difensiva che in quella realizzativa. L'allungo decisivo arriva in avvio dell'ultimo quarto con gli azzurri che piazzano un parziale di 14-0 che spegne ogni velleità di rimonta per la formazione magiara con il punteggio finale che recita 83 Italia, 62 Ungheria.

Lunga pausa ora per le qualificazioni per gli Europei di basket 2025 dato che l'Italia di Pozzecco tornerà in campo il 22 novembre contro l'Islanda. Prima però gli azzurri andranno a caccia del pass olimpico per Parigi 2024 nel Torneo Pre-Olimpico che si disputerà dal 2 al 7 luglio in Porto Rico.