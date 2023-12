LeBron commosso, Bronny di nuovo in campo a 5 mesi dall’arresto cardiaco: la stoppata è da urlo Bronny James, figlio diciannovenne di LeBron è tornato a giocare domenica sera una gara ufficiale dopo aver subito un arresto cardiaco lo scorso luglio. E ha contribuito in prima persona alla vittoria dei Trojans, esaltandosi in una stoppata che ha subito fatto il giro del web. Emozionando papà e fratelli che non si sono persi un attimo a bordo campo.

Bronny James è ritornato in campo per disputare la sua prima partita ufficiale dopo essere svenuto per un improvviso arresto cardiaco lo scorso luglio. Il figlio della stella NBA LeBron ha giocato e vinto con i Trojans contro Long Beach State, dimostrando di aver superato brillantemente i problemi di salute e disputando una gara di assoluto livello, come nulla fosse mai accaduto.

"Guardare Bronny entrare in campo mi ha fatto venire i brividi". Basterebbero queste parole di Dwyane Wade, vincitore di due titoli NBA con LeBron James a Miami per comprendere l'attesa e anche l'ansia di capire come il figlio diciottenne del fenomeno del basket americano, avrebbe reagito in campo, a soli cinque mesi dalla tragedia sfiorata durante una seduta di allenamento. Anche perché, il nome di Bronny nell'universo NBA non è mai stato e mai sarà un nome come altri, sia per l'eredità che porta sulle spalle sia per le qualità fin qui espresse. E rimarcate nell'ultimo weekend al Galen Center.

Considerato uno dei migliori prospetti delle scuole superiori americane, Bronny James ha confermato tutto ciò che si era intravisto prima di luglio, quando qualche mese prima aveva firmato con i Trojans: un giocatore di enorme prospetto, mostrando tratti di puro gioco di qualità, elemento presente nel suo DNA unico, richiamando le gesta di papà LeBron. Che si è goduto il ritorno del figlio a bordo campo, esultando, tifando e riprendendo ogni momento di un evento epocale. Dopo averne pronosticato il rientro già qualche settimana fa.

Solamente 5 mesi fa, per Bronny si erano chiuse le porte del paradiso: soccorso in extremis e trasportato in ospedale in codice rosso, la diagnosi clinica aveva riscontrato una malformazione congenita cardiaca che ne avrebbe potuto anche decretare la conclusione prematura della sua carriera sportiva. Invece, oggi, dopo aver ottenuto il nullaosta da parte dell'NBA per poter tornare a giocare, lo ha fatto domenica 10 dicembre, contribuendo al successo dei Trojans 84-79 Long Beach State. E' sceso sul parquet per un totale di 16 minuti, con numeri importanti per sé e la sua squadra: 4 punti, 3 rimbalzi, 2 assist.

Ma ciò che ha estasiato il pubblico presente e tutti i tifosi che non si sono voluti perdere l'appuntamento con Bronny è stato l'intervento sotto canestro sul tentativo di Long Beach di rientrare in partita, sotto 46 a 53: è in quel momento che il figlio di LeBron si è preso l'intera scena, con una straordinaria stoppata che ha fatto esplodere il palazzetto, insieme alla famiglia James tutta riunita a bordo campo: il suo famoso padre che ha filmato l'azione con il suo cellulare, insieme a sua figlia Zhuri e all'altro figlio Bryce, che gioca a basket nella sua scuola superiore della Sierra Canyon.

Dopo la partita Bronny non ha risposto alle domande dei giornalisti, ma ha ringraziato calorosamente il personale dell'ospedale, la sua famiglia e i suoi allenatori per il loro sostegno "durante questo momento difficile della mia vita". Ora il peggio sembra essere stato gettato definitivamente alle spalle e per diversi analisti, che già pre infarto lo ritenevano un prospetto di prima fascia, e tra i primi dieci nel Draft 2024, si è ritornato a parlare prepotentemente di lui e del suo futuro in NBA.