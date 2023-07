Arresto cardiaco per Bronny, il figlio di LeBron James: ricoverato d’urgenza è in condizioni stabili Durante una normale seduta d’allenamento, Bronny James, il figlio 18enne di LeBron è stato colpito da un arresto cardiaco: “Non è più in terapia intensiva, le sue condizioni sono stazionarie”

A cura di Alessio Pediglieri

Momenti di paura per LeBron James: il figlio 18enne Bronny è stato portato d'urgenza in ospedale dopo aver subito un arresto cardiaco durante un allenamento di basket. Un portavoce della famiglia ha confermato la notizia sottolineando però anche il pronto intervento del personale medico: "Ora è in condizioni stabili e non più in terapia intensiva. Chiediamo rispetto e privacy per la famiglia James e aggiorneremo i media quando ci saranno maggiori informazioni. LeBron e Savannah desiderano ringraziare pubblicamente e apprezzamento lo staff medico e atletico della USC per l'incredibile lavoro e la dedizione alla sicurezza dei loro atleti".

(in aggiornamento)