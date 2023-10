Bronny James dopo l’improvviso arresto cardiaco tornerà a giocare, LeBron: “Già in questa stagione” Dopo poco più di due mesi dal malore che colpì durante un allenamento Bronny James, papà LeBron è tornato ad aggiornare sulla salute del figlio 19enne con ottime notizie: “Ha iniziato la riabilitazione, l’intervento è perfettamente riuscito e l’obiettivo è puntare ancora più in alto”

A cura di Alessio Pediglieri

Buone notizie in casa James, con le parole direttamente pronunciate da LeBron nei confronti del figlio maggiore Bronny, solamente poco più di due mesi fa, colpito da un arresto cardiaco mentre si stava allenando con la sua squadra universitaria: sta tornando a giocare, dopo il lasciapassare dei medici, e lo farà nel corso dell'attuale stagione.

Sarà dunque una nuova stagione sportiva particolarmente intensa per LeBron che si appresa ad affrontare la sua 21a avventura in NBA, procrastinando ulteriormente il suo addio al mondo del basket giocato proprio per coronare l'ultimo grandissimo sogno: poter giocare almeno una partita ufficiale con suo figlio Bronny. Un'ipotesi che a fine di luglio di quest'anno stava per diventare semplicemente utopia di fronte al malore improvviso accusato dal ragazzo ma che adesso ritorna ad essere un chiodo fisso.

A svelare le attuali condizioni di Bronny è stato lo stesso LeBron durante il classico media day dei Los Angeles Lakers, sottolineando come suo figlio ha tutte le intenzioni di scendere in campo per questa stagione, vestendo ancora una volta con i colori dell'USC Trojans. Tutto ciò è arrivato dopo settimane di assoluto silenzio e di riserbo sulle condizioni del diciannovenne. Poi, finalmente, le rassicuranti parole di papà LeBron: "Bronny sta proseguendo molto bene. Ha iniziato il suo processo di riabilitazione per tornare in campo in questa stagione con i suoi compagni di squadra e con l'USC. L'intervento chirurgico che ha subito? Necessario ma con successo, ora torna a puntare sempre più in alto".

Dunque, LeBron ha anche rivelato che suo figlio di 19 anni è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, perfettamente riuscito, confermando le diverse indiscrezioni che si erano accavallate nelle settimane successive al malore cardiaco subito in allenamento che aveva obbligato l'intervento d'urgenza sul posto e l'immediata corsa in ospedale. Bronny ha trascorso diversi giorni in una struttura medica di Los Angeles, a luglio. Le uniche successive informazioni fatte trapelare alla stampa erano la conferma di un probabile difetto cardiaco congenito aveva causato i problemi a Bronny, ma che sarebbe potuto essere curato.

Ovviamente fino ad oggi, attorno al futuro sportivo di Bronny si erano accumulati moltissimi dubbi sulla reale possibilità di poter proseguire la carriera a livelli agonistici, fino alla spiegazione di LeBron che ha fugato anche gli ultimi dubbi: "Quest'estate è stata una serie di fortissime emozioni per la nostra famiglia" ha detto un sorridente LeBron James che adesso si dividerà tra Lakers e figlio che può riprendere la propria rincorsa verso una carriera che ha tutti i presupposti per essere folgorante.

Dal punto di vista sportivo, Bronny non è un prospetto qualunque e non semplicemente perché è figlio di LeBron: è classificato come un giovane a cinque stelle, il massimo al suo livello, e le proiezioni del Draft NBA 2024 lo collocano inserito al primo turno. In questa stagione condividerà la squadra con un altro giocatore di fama internazionale e figlio d'arte, DJ Rodman, rampollo di Dennis. Dopotutto l'USC aspira ad arrivare alle finali NCAA, dove ha raggiunto tre apparizioni di fila. La più antica università dello stato della California , costituitasi già nel lontano1 880, porta con sé una tradizione importante di giovani campioni: in passato sono cresciute stelle del calibro di Paul Westphal, Tex Winter, DeMar DeRozan e Nikola Vucevic