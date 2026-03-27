La Virtus Bologna esonera Ivanovic dopo il ko con Milano: chi siederà sulla panchina delle Vu Nere
È terminata l’esperienza di Dusko Ivanovic sulla panchina della Virtus Bologna, incarico che ricopriva da dicembre 2024. La società ha reso ufficiale l’esonero tramite una nota, in cui è stato anche indicato chi prenderà il suo posto.
Nel comunicato si legge infatti: “Il ruolo di Head Coach della prima squadra sarà affidato a Nenad Jakovljevic, che sarà coadiuvato da Daniele Parente e da Cristian Fedrigo”. La decisione arriva dopo la sconfitta in Eurolega contro l’Olimpia Milano, ultimo atto dell’avventura del tecnico montenegrino con le Vu Nere, attualmente in testa al campionato italiano.
Ivanovic era subentrato nel dicembre 2024 dopo le dimissioni di Luca Banchi e, durante la sua gestione, aveva guidato la squadra alla conquista dello scudetto numero 17, vinto nel giugno 2025 con un netto 3-0 nella finale playoff contro Brescia.
Insieme a lui lascia anche l’assistente Nenad Trajkovic, mentre la guida tecnica passa ora a Nenad Jakovljevic, affiancato da Daniele Parente e Cristian Fedrigo, come riportato dalla società nella comunicazione ufficiale.
La nota della Virtus Bologna
Ecco il comunicato integrale.
La Virtus Pallacanestro Bologna comunica di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della Prima Squadra il Sig. Dusko Ivanovic. Contestualmente, la società rende noto che anche l’assistente coach Nenad Trajkovic conclude la propria esperienza in bianconero. La Virtus desidera esprimere il più sentito ringraziamento a Coach Ivanovic per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo mandato. Un ringraziamento è altresì rivolto a Nenad Trajkovic. Ad entrambi vanno i migliori auguri per il prosieguo delle rispettive carriere professionali. La società comunica inoltre che il ruolo di Head Coach della prima squadra sarà affidato al Sig. Nenad Jakovljevic, che sarà coadiuvato da Daniele Parente e da Cristian Fedrigo. A Coach Jakovljevic e al suo staff i migliori auguri di buon lavoro per il prosieguo della stagione sportiva.