La reazione di LeBron James dopo aver riscritto (ancora) la storia dell’NBA: “Sono super fortunato”

A cura di Michele Mazzeo

Cinquantamilatrentatre punti. LeBron James riscrive ancora una volta la storia dell'NBA diventando il primo atleta di sempre a superare la storica soglia dei 50mila punti nel campionato di basket più prestigioso del mondo tra regular season e playoff. A 40 anni suonati infatti continua a trascinare i Los Angeles Lakers regalando spettacolo, ora insieme all'altra stella Luka Doncic, e a macinare punti e record con la voglia e la fame di un ragazzino appena sbarcato tra i grandi.

Dopo essersi fermato a 49.999 punti dopo il derby con i Clippers l'ennesimo appuntamento con la storia di colui che è in lizza per essere il più grande di tutti i tempi era rimandato al match con i New Orleans Pelicans. E pronti, via, eccolo scavalcare quella soglia che nessun uomo mai prima d'ora era riuscito nemmeno ad avvicinare: assist di Doncic e tripla di LeBron James con i 50mila punti in carriera in NBA che diventano subito passato.

L'ennesimo traguardo è stato raggiunto, ma questo non ha distratto il classe '84 di Akron che di punti ne ha poi segnati altri 31 (a cui si aggiungono 8 rimbalzi e 6 assist) trascinando alla vittoria per 136 a 115 i suoi Los Angeles Lakers.

LeBron James è sulla buona strada per riscrivere ogni precedente definizione di longevità del basket, e la star quarantenne sta ora accumulando numeri che la NBA non aveva mai visto prima. Era infatti già il miglior marcatore nella storia della lega statunitense di basket sia per quel che riguarda i punti messi a segno nella regular season che nei playoff, ma ora, alla sua 22ª stagione in NBA a 40 anni sta mantenendo un livello di gioco spettacolare staccando di parecchio le altre leggende di questo sport: basti pensare che in seconda posizione nella classifica all time per punti segnati complessivamente tra stagione regolare e playoff c'è il mitico Kareem Abdul-Jabbar che nelle sue 20 stagioni nella lega ha messo a referto "soltanto" 44.149 punti.

E, nonostante l'abitudine a riscrivere record e ad abbattere muri che sembravano impossibili da abbattere, al termine del match LeBron James è apparso quasi incredulo per ciò che ha fatto e ancora oggi sta riuscendo a fare giocando ai massimi livelli di questo sport: "Sono un sacco di punti, e sono super fortunato di essere riuscito a mettere a segno così tanti punti nella migliore lega del mondo con i migliori giocatori del mondo nel corso della mia carriera", ha infatti detto, strofinandosi la barba per lo stupore, nell'intervista a Spectrum SportsNet.

"È davvero speciale – ha quindi proseguito –. Ovviamente, la prima cosa che mi viene in mente è da dove vengo. Ho iniziato a giocare quando ero un ragazzino e ho amato questo sport, e speravo che un giorno sarei stato in grado di giocare al massimo livello. Sono stato in grado di farlo e mi diverto molto nella mia carriera. Quindi è sicuramente un onore. È piuttosto bello vedere questo" ha poi chiosato un LeBron James evidente sorpreso da se stesso.