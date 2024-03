La Nazionale italiana di basket con sindrome di Down è campione del mondo! Trionfo ai Trisome Games La Nazionale di basket con sindrome di Down ha trionfato ai Trisome Games battendo in un match molto combattuto i padroni di casa della Turchia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Domenica da incorniciare per l'Italia dello sport grazie alla Nazionale di basket con sindrome di Down. La nostra rappresentativa, allenata da coach Bufacchi, ha trionfato ai Trisome Games di Antalya, conquistando un titolo che di fatto vale quanto un Mondiale. In quelle che vengono considerate come le Olimpiadi riservate agli atleti con Sindrome di Down, gli azzurri hanno battuto in un match molto combattuto i padroni di casa della Turchia.

Dopo 4 Europei, 2 Mondiali ecco anche i Trisome Games per i cestisti dell'Italia che si sono tolti un'altra enorme soddisfazione conquistando la medaglia più prestigiosa. Un applauso per Stefano Barollo, Alex Cesca, Andrea Durante, Flavio Fiorini, Alessandro Greco, Francesco Leocata, Davide Paulis, Andrea Rebichini che hanno superato tutti, rivelandosi ancora una volta gli atleti da battere. Mattatore della gara Davide Paulis con 13 punti messi a referto, con 4 di Greco e 1 di Barollo.

Queste le parole dell'allenatore Bufacchi, riportate da pianetabasket.com: "Belissimo. Da anni con la Turchia le partite sono di altissimo livello perché il loro allenatore col quale siamo amici, lavora bene, come noi… quindi la soddisfazione è maggiore quando batti un amico. La prossima volta vinceranno loro? Possibile. È il bello dello sport".

Gonfia il petto Luca Pancalli, ex atleta e attuale presidente del Comitato Paralimpico Italiano. Sui social il numero uno degli sport riservati agli atleti con disabilità ha dichiarato: "La Nazionale di Basket con Sindrome di Down è medaglia d’oro ai Trisome Games di Antalya. Un grande successo che conferma l’impegno degli atleti, dei tecnici e della Federazione. Ragazzi siamo orgogliosi di voi!". E ora appuntamento al prossimo torneo, con la nazionale italiana con sindrome di Down che partirà con i favori del pronostico.