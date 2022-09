Italia-Ucraina Europei Basket 2022, dove vederla in diretta tv e streaming: canale e orario Italia-Ucraina è la terza partita degli Azzurri agli Europei di Basket 2022. Si gioca oggi, lunedì 5 settembre, ore 21:00, al Forum di Assago (Milano). È un match che può essere crocevia per la qualificazione alla fase finale in programma a Berlino Gli orari e dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming.

L'Italia di coach Pozzecco gioca questa sera (ore 21:00) al Forum di Assago una partita che può darle una spinta decisiva per superare lo sbarramento dei gironi agli Europei di Basket 2022. Nella terza sfida di fronte agli Azzurri ci sarà l'Ucraina che assieme alla Grecia è capolista del Gruppo C e la Nazionale ha battuto poche settimane fa in un match di qualificazione ai Mondiali. La gara sarà visibile in diretta Tv e streaming su Sky e su Eleven Sport (ma solo per gli abbonati alle piattaforme).

La parola d'ordine è: dimenticare quel match e concentrarsi su un incontro che può essere crocevia per la qualificazione. L'Italia arriva all'appuntamento dopo aver battuto l'Estonia (83-62) e perso, sia pure di pochissimo (85-81) contro gli Ellenici trascinati dalla stella NBA, Antetokounmpo. Non è bastata allora la grande prestazione di Fontecchio per strappare un risultato pesante non solo in termini di classifica.

Tra gli avversari da tenere sotto ‘stretta osservazione' ce ne sono due in particolare: Sviatoslav Mykhailiuk, miglior marcatore sia nella partita di qualificazione mondiale sia con la Gran Bretagna agli Europei, e Alex Len. Le parole di Nicolò Melli spiegano bene lo stato d'animo della Nazionale: "La vittoria di Riga può essere un’arma a doppio taglio ma non vogliamo sottovalutare una squadra che ha fisico e talento sul perimetro".

Dove vedere Italia-Ucraina di Basket agli Europei 2022: gli orari

Dove vedere la sfida tra Italia e Ucraina? L'inizio del match al Forum di Assago è previsto per le ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta TV (ma solo per abbonati) sul canale Sky Sport 1 (numero 201), con finestre di aggiornamento che accompagneranno il pre-partita e racconteranno i momenti più salienti in onda su Sky Sport 24 (200). La telecronaca sarà condotta da Flavio Tranquillo che avrà al suo fianco per il commento tecnico di Davide Pessina.

La gara andrà in onda anche in diretta streaming su Sky Go, NOW oppure su Eleven Sports. Per accedere a quest'ultima piattaforma ci si può collegare direttamente al sito www.elevensports.com: una volta effettuata la registrazione e l'accesso con le proprie credenziali è possibile acquistare il singolo evento oppure uno dei pacchetti disponibili. In alternativa si può l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet.

La classifica del girone e le prossime partite

L'Italia è inserita nel Girone C degli Europei di Basket 2022 assieme a Croazia, Ucraina, Gran Bretagna ed Estonia. Secondo il regolamento le prime quattro classificate di ogni gruppo accedono alla fase finale che verrà disputata a Berlino dal 10 al 18 settembre.

La classifica attuale del gruppo è: Ucraina e Grecia 4, Croazia e Italia 3, Estonia e Gran Bretagna 2.

Quali sono le prossime partite in calendario per l'Italia? La Nazionale di Pozzecco giocherà di nuovo il 6 settembre (Croazia) e poi l'8 (Gran Bretagna) per l'ultima sfida in calendario: tutti i match si giocano sempre alle ore 21:00.