Italia-Filippine oggi ai Mondiali di basket, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: l’orario Italia-Filippine è la terza e ultima partita della fase a gironi degli Azzurri di Pozzecco ai Mondiali 2023 di basket: si gioca Araneta Coliseum di Manila oggi, martedì 29 agosto 2023, alle ore 14. Il match si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

A cura di Vito Lamorte

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di Basket 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Italia si gioca la qualificazione al secondo turno dei Mondiali 2023 contro le Filippine. I ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco affronterà una delle selezioni padrone di casa sul parquet dell'Araneta Coliseum di Manila nella terza e ultima partita della fase a gironi: il match si disputerà oggi, martedì 29 agosto 2023, alle ore 14 e si potrà seguire in diretta TV e streaming sulla Rai.

Dopo il buon esordio con Angola è arrivata la sconfitta contro la Repubblica Dominicana: l'Italbasket ha bisogno di una per non avere problemi nel passaggio del turno ma ci sono diverse combinazioni che porterebbero alla qualificazione anche perdendo.

La formazione asiatica ha perso le prime due gare ma ha ancora una flebile possibilità di passaggio del turno in caso di successo. Si tratta di un ostacolo assolutamente da non sottovalutare per gli Azzurri: occhi puntati su Jordan Clarkson, uomo principale nello scacchiere offensivo della squadra e reduce da una stagione NBA da 20.8 punti di media con gli Utah Jazz, e su Kai Sotto, centro di 218 cm, secondo uomo filippino più alto della storia.

Dove vedere Italia-Filippine di basket in TV: il canale in chiaro

Tutte le partite dell’Italia verranno trasmesse in diretta TV in chiaro dalla Rai: la sfida con le Filippine si potrà seguire su Rai 2 dalle ore 14. Il match si potrà vedere anche a pagamento su Sky, con canale di riferimento Sky Sport Summer (numero 201); e su DAZN.

Italia-Filippine, dove vederla in streaming gratis

La terza partita dell'Italbasket ai Mondiali si potrà seguire anche in streaming gratis su Rai Play. Per gli abbonati Sky e DAZN c'è la possibilità di vederla su dispositivi mobile anche su Sky-Go e DAZN.

A che ora gioca l’ItalBaket contro Filippine ai Mondiali

L'Italia sfiderà le Filippine ai Mondiali di basket 2023 oggi, martedì 29 agosto 2023, e l'inizio del match è fissato per le ore 14 italiane.