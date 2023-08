L’Italia si qualifica nel girone ai Mondiali di basket se… risultati e combinazioni contro le Filippine L’Italia contro le Filippine si gioca il passaggio alla seconda fase dei Mondiali 2023 di basket: risultati e combinazioni che permetterebbero agli Azzurri di Pozzecco di staccare il pass per il secondo girone del torneo.

A cura di Vito Lamorte

Dentro o fuori, non ci sono alternative. L'Italia scende in campo per la terza e ultima partita della fase a gironi dei Mondiali di basket 2023 contro le Filippine, in programma martedì 29 agosto alle 14.00 e si tratta di un match decisivo per le sorti degli Azzurri di Gianmarco Pozzecco.

La sconfitta contro la Repubblica Dominicana ha complicato un po' il percorso dell'Italbasket ma nulla è compromesso per la qualificazione alla seconda fase a gironi: di ogni raggruppamento vanno avanti le prime due classificate.

La selezione azzurra sarebbe qualificata con una vittoria nel match decisivo contro i padroni di casa delle Filippine, che ancora non hanno vinto in questo torneo, ma il piazzamento dipenderà anche dall'esito della partita tra le altre due squadre del gruppo, ovvero Angola e Repubblica Dominicana.

L'Italbasket si qualifica alla seconda fase in caso di successo, ma potrebbe staccare comunque il pass anche perdendo: tutte le combinazioni e i risultati per la qualificazione alla seconda fase a gironi.

L'Italia passa ai gironi dei Mondiali di Basket se…

Queste tutte le combinazioni in caso di vittoria contro le Filippine:

Italia prima nel girone se batte le Filippine e l'Angola batte la Repubblica Dominicana con 22 o meno punti di vantaggio;

Italia seconda se sconfigge le Filippine e l'Angola batte la Repubblica Dominicana con almeno 23 punti di vantaggio

Italia seconda se batte le Filippine e la Repubblica Dominicana batte l'Angola con qualsiasi scarto.

C'è anche un caso in cui l'Italia potrebbe qualificarsi al secondo turno perdendo contro le Filippine:

Italia chiude seconda se perde contro le Filippine con un massimo di 11 punti di svantaggio e l'Angola perde contro la Repubblica Dominicana con qualsiasi scarto.

In tutte le altre situazioni gli Azzurri sarebbero eliminati in caso di sconfitta contro le Filippine.

Come funziona la qualificazione alla seconda fase a gironi

Le prime due classificate della prima fase staccheranno il pass per la seconda fase, dove le nazionali verranno organizzate in quattro nuovi gruppi da quattro squadre. In caso di passaggio del turno la Nazionale di Pozzecco incrocerebbe il Gruppo B, composto da Serbia, Cina, Portorico e Sud Sudan. Prima dell'ultimo turno – in verità manca ancora Porto Rico-Serbia della seconda giornata -, occupano le prime due piazze del raggruppamento il Sud Sudan e la Serbia ma la classifica è davvero cortissima e può cambiare ancora tutto.

Le prime due classificate di ogni girone (ossia le migliori otto) al tabellone a eliminazione diretta, ovvero ai quarti di finale.