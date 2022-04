Invade il campo e si incolla al parquet, assurda protesta in NBA: “Arrostisce animali vivi” Una strana protesta animalista è andata in scena durante il match NBA tra Timberwolves e Clippers: una donna si è incollata sul campo da gioco per protestare contro il proprietario della squadra del Minnesota Glen Taylor.

A cura di Michele Mazzeo

Protesta senza precedenti quella andata in scena durante il match NBA tra i Minnesota Timberwolves e i Los Angeles Clippers. Durante il secondo quarto di gioco una donna ha invaso il campo del Target Center di Minneapolis e si è incollata al parquet proprio sotto il tabellone del canestro. L'arbitro è stato costretto a sospendere la partita per diversi minuti per permettere prima agli uomini della sicurezza di "staccare" la donna dal campo di gioco e poi agli addetti alla pulizia di pulire il parquet rimuovendo la colla.

Il motivo della strana protesta della donna era scritto sulla maglietta che indossava: "Glen Taylor arrostisce animali vivi" recitava infatti il messaggio sulla t-shirt. Nel mirino dunque il proprietario della franchigia di casa, il politico e uomo d'affari Glen Taylor, accusato di aver ucciso brutalmente 5 milioni di uccelli in un allevamento in Iowa della Rembrandt Enterprises di sua proprietà tramite l'arresto del sistema di ventilazione in seguito ad un'epidemia di influenza aviaria.

La donna che ha dato vista a questa strana protesta è infatti Alicia Santurio, attivista dell'associazione animalista statunitense DxE (Direct Action Everywhere), che dopo esser stata allontanata dall'impianto ha spiegato su Twitter il perché di questa sua azione: "Mi sono incollata al parquet per attirare l'attenzione sullo sterminio di massa di polli nell'allevamento di Glen Taylor" ha difatti ribadito sul proprio profilo la donna postando anche il comunicato della sua associazione che spiegava accuratamente i motivi della denuncia nei confronti del proprietario dei Minnesota Timberwolves.