Il rider entra in campo durante la partita per fare la consegna: “È la cosa più folle mai vista” Surreale episodio avvenuto durante una partita di basket del campionato universitario americano: un fattorino è entrato in campo mentre la gara era in corso per effettuare una consegna.

A cura di Michele Mazzeo

Durante le partite di basket negli Stati Uniti a volte si verificano episodi molto curiosi, ma quello che è successo durante il match NCAA (il campionato universitario fucina dell'NBA) tra i Duquesne Dukes e i Loyola Chicago Ramblers rischia entrare nella top-5 dei più strani di sempre. A conferma di ciò arriva il commento dell'allenatore della squadra di casa Keith Dambrot su quanto avvenuto sul parquet durante la partita: "È la cosa più folle che abbia mai visto in vita mia: solo qui a Dusquesne un ragazzo può consegnare cibo in campo mentre si sta giocando" ha difatti detto a riguardo l'esperto coach classe '58 che è nel mondo della pallacanestro da quasi 40 anni.

Il riferimento è a quanto accaduto durante il secondo tempo di Dusqesne-Loyola, quando improvvisamente un uomo, che si è poi scoperto essere un fattorino di UberEats, è entrato sul terreno di gioco con in mano un sacchetto riportante il logo di McDonald's e una bevanda mentre la gara era in corso per effettuare una consegna. Il rider, pur trovandosi a meno di un metro da dove si stava svolgendo l'azione con Philip Alston di Loyola che aveva il pallone tra le mani, ha proseguito il suo incedere sul parquet guardando verso la tribuna per tentare di farsi vedere dal cliente che aveva chiesto la consegna a domicilio all'interno del palazzetto di Dusqesne.

Ad un certo punto, mentre il match andava avanti, si vede anche il fattorino chiedere qualcosa all'arbitro (probabilmente lumi riguardo al destinatario della consegna) con quest'ultimo che, sbracciando platealmente, lo invita a lasciare il terreno di gioco. Il tutto mentre, dopo l'azione d'attacco sfumata di Loyola, il gioco sta proseguendo dall'altro lato del campo. A quel punto il direttore di gara, tra l'ilarità generale, ha interrotto l'incontro per alcuni secondi e lo ha fatto riprendere solo dopo che il fattorino era stato fatto uscire dal parquet.

Nonostante ciò, il rider non si è arreso e dopo pochi minuti è stato visto nell'atrio del palazzetto dell'Università di Dusqesne ancora alla ricerca di colui che aveva ordinato il cibo. E alla fine è riuscito a portare a termine il suo lavoro rintracciando il cliente ed effettuando finalmente quella consegna che, comunque, ricorderà per sempre dato che il video del suo ingresso in campo a partita in corso è inevitabilmente diventato virale facendo il giro del web.