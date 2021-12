Ictus in allenamento, Stevan Jelovac muore a 32 anni: aveva giocato a Caserta Il basket europeo è in lutto: è morto a 32 anni Stevan Jolevac, cestista serbo che aveva giocato anche in Italia con la maglia di Caserta. Fatale un ictus in allenamento.

A cura di Paolo Fiorenza

Tragedia nel mondo del basket europeo: è morto a 32 anni Stevan Jolevac, giocatore serbo che aveva calcato anche i parquet italiani vestendo la maglia di Caserta nella stagione 2012/13. Jolevac, un 2.08 che si disimpegnava sia da centro che da ala grande, è morto a distanza di tre settimane dall'ictus che lo aveva colpito in allenamento lo scorso 14 novembre. Approdato da inizio stagione all'AEK Atene, il serbo stava recuperando da un infortunio al ginocchio quando il malore lo ha colto nell'impianto della squadra giallonera: crollato al suolo, non si è più rialzato.

Il ricovero immediato in ospedale non ha migliorato le condizioni del cestista, che per volontà della famiglia qualche giorno fa è stato trasferito da Atene a Belgrado, dove purtroppo non ce l'ha fatta. Jolevac, nato a Novi Sad, ha cominciato a giocare in patria col KK Vizura e con la Stella Rossa, vestendo poi le maglie di parecchi club europei nella sua carriera: dopo l'anno trascorso a Caserta, ha vissuto le sue stagioni migliori prima in Lituania col Lietuvos Rytas e poi in Spagna al Saragozza. Con la maglia del Nizhny Novgorod tre anni fa ha registrato la miglior partita della sua carriera contro Kalev, segnando 49 punti e afferrando 15 rimbalzi, battendo così il record della VTB League, che era detenuto da Keith Langford con 42 gol. Ha esordito con la nazionale serba all'età di 28 anni e ha avuto un ruolo molto importante nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2019. Il destino gli ha spezzato la vita quando ancora aveva tante pagine di basket da scrivere.

"Una tragedia, un dolore indicibile. Una triste notizia è appena arrivata dalla Serbia. Il nostro combattente, il nostro fratello Stevan, è diventato un angelo. È volato in paradiso", si legge sul sito dell'AEK. La notizia ha iniziato velocemente a circolare ed anche altri club hanno postato il loro cordoglio sui social. "RIP Stevan Jolevac. Un grande abbraccio alla famiglia", ha scritto l'Olimpia Milano.