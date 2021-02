I risultati delle partite NBA: il trio Nets Irving-Harden-Durant abbatte i Clippers

Tra i risultati delle partite della regular season NBA 2021 giocate nella notte italiana tra il 2 e il 3 febbraio spicca la vittoria dei Nets del trio Irving-Durant-Harden (loro 90 dei 124 punti messi a segno) sui Clippers che cedono dunque momentaneamente lo scettro di miglior squadra della Lega a Utah che torna al successo battendo in casa Detroit. Si ferma invece la striscia vincente di Memphis sconfitta da Indiana. Nell’attesissimo confronto tra Golden State e Boston ad avere la meglio sono i Celtics di Jayson Tatum che si impongono sui Warriors nonostante uno Steph Curry in gran serata (38 punti, 11 rimbalzi e 8 assist). La prestazione individuale migliore della notte è però quella di Fred VanVleet che nella vittoria di Toronto su Orlando piazza 54 punti facendo segnare il punteggio più alto mai realizzato in NBA da un giocatore mai scelto nel Draft.