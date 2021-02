Tra i risultati delle partite della regular season della NBA 2021 andate in scena nella notte italiana tra lunedì 1 e martedì 2 febbraio spiccano le vittorie dei Los Angeles Lakers di Anthony Davis e LeBron James (48 i punti messi a referto dalla coppia) contro gli Atlanta Hawks di un opaco Danilo Gallinari (solo sei i punti realizzati dall'italiano) e dei Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo che dominato il match contro Portland a cui non bastano i 30 punti di Nassir Little.

Due però i match che hanno regalato emozioni fino alla sirena e anche oltre. Si tratta innanzitutto della sfida tra gli Hornets e i Miami Heat che ha visto Charlotte imporsi all'overtime trascinata da Malik Monk autore di una prestazione da 36 punti, 5 rimbalzi e 2 assist. E anche dell'incontro che metteva difronte la franchigia di Dallas del talento Luka Doncic (25 punti) e quella di Phoenix guidata invece da uno straordinario Chris Paul (che chiude con 30 punti, 9 rimbalzi e 9 assist): ad avere la meglio sono i Suns grazie alla tripla decisiva messa a segno da Devin Booke a 1.5 secondi dalla sirena con lo stesso Doncic che poi sbaglia il tiro del controsorpasso finale.

Da evidenziare anche la sesta vittoria consecutiva di Houston che batte agevolmente Oklahoma con i Rockets capaci di mettere a referto ben 28 triple e mandare in doppia cifra ben sette giocatori. Nella notte brilla inoltre la stella di De’Aaron Fox che segna 38 punti contro i Pelicans e regala ai Sacramento Kings il quarto successo nelle ultime cinque gare disputate. Vittorie casalinghe per Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers che battono rispettivamente New York Knicks e Minnesota Timberwolves. Altra sconfitta invece per i San Antonio Spurs che sul parquet di casa vengono travolti dai Memphis Grizzlies che al termine del match hanno 9 dei 10 giocatori scesi in campo in doppia cifra per punti realizzati.

Match e risultati delle gare NBA dell'1 febbraio 2021

Los Angeles Lakers – Atalanta Hawks 107-99

Charlotte Hornets – Miami Heat 129-121

Minnesota Timberwolves – Cleveland Cavaliers 98-100

New York Knicks – Chicago Bulls 102-110

Portland Trail Blazers – Milwaukee Bucks 106-134

Sacramento Kings – New Orleans Pelicans 118-109

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 136-106

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 109 – 108

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 133-102