Tra i risultati delle partite della regular season di NBA giocate nella notte tra domenica 31 gennaio e lunedì 1 febbraio spiccano soprattutto la grande rimonta finale di Washington contro i Nets e la sconfitta dopo 11 vittorie consecutive di Utah battuta da Denver guidati da uno straordinario Nikola Jokic che mette a segno 47 punti (con 11 rimbalzi e 5 assist) pareggiando così il suo massimo in carriera nella Lega. Prosegue invece la striscia vincente dei Clippers che a New York contro i Knicks ottengono la decima vittoria nelle ultime 11 gare disputate. Successi importanti anche per Philadelphia sul campo di Indiana, di Minnesota su Cleveland e di Toronto su Orlando.

A catalizzare l'attenzione nella notte italiana è stata principalmente la gara vinta in rimonta 149-146 dai Wizards contro i Nets grazie ad un parziale di 8-0 negli ultimi 12 secondi di gioco. A trascinare Washington la coppia formata da Bradley Beal (37 punti, 6 rimbalzi e 4 assist) e Russell Westbrook (41 punti) che in totale mettono a referto 78 punti. A Brooklyn, senza Harden, non bastano invece i 26 punti di Kyrie Irving, l'ottima prestazione di Kevin Durant che ha chiuso con uno score di 37 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, e il career-high di Joe Harris (30 punti) autore però anche dell'errore che ha permesso il sorpasso ai Wizards a 3.8 secondi dalla sirena.

Altra gara dai contenuti tecnici importanti è stata quella che metteva di fronte due tra le squadre più in forma del NBA, ossia i Nuggets e gli Jazz terminata 128-117 mettendo così fine alla striscia vincente di Utah che si ferma dopo 11 vittorie consecutive. Protagonista della serata il serbo Nikola Jokic che pareggia il suo massimo in carriera nella Lega mettendo a segno 47 punti a cui si aggiungono anche 11 rimbalzi e 5 assist vincenti per i compagni.

I risultati delle partite Nba della notte dell'1 febbraio 2021