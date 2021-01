Nella notte dei grandi campioni c'è stato anche l'esordio del giovane talento italiano Nico Mannion che con i Warriors ha giocato contro i Sacramento. I primi punti non sono arrivati , ma a referto mette due assist e due rimbalzi. Continuano a vincere New York e Orlando Magic, successi pure per Dallas e Boston.

Esordio in NBA per Nico Mannion

Il giovane azzurro Nico Mannion ha disputato i primi otto minuti in una partita della NBA e ha dato anche il suo contributo con due assist e due rimbalzi nella partita vinta contro Sacramento. Steve Kerr lo ha portato in panchina e gli ha dato spazio nel finale di una partita vinta dai Golden State Warriors, trascinati come sempre da Steph Curry, che stavolta non ha realizzato però 62 punti. Curry è stato decisivo comunque con 30 punti in 31 minuti.

Super Tatum e Doncic, stellare Giannis

I Dallas Mavericks hanno sconfitto 113-100 Houston Rockets grazie a un super Doncic autore di una tripla straordinaria: 33 punti, 16 rimbalzi e 11 assist. Mentre Jayson Tatum ha trascinato i Boston Celtic che si sono imposti i Toronto Raptors. La vittoria in Canada era essenziale per i verdi che erano scivolati un paio di volte in quest'avvio di stagione. A due secondi dal termine gli Indiana Pacers battono New Orleans. Mentre i Knicks che e i Magic vincono ancora. Milwaukee ne fa 125 contro i Pistons con un super Giannis Antetokounmpo, che ne ha realizzati 30 in una sola frazione. Miami Heat passeggia contro gli Oklahoma Thunder, ko addirittura di 28 punti.

I risultati delle partite: Orlando Magic-Cleveland Cavaliers 103-83, Philapdelphia-Charlotte 118-101, Atlanta Hawks-New York Knicks 108-113, Miami Heat-Oklahoma Thunder 118-90, Toronto-Boston Celtics 114-126, Houston Rockets-Dallas Mavericks 100-113, Milwaukee-Detroit 125-115, New Orleans-Indiana Pacers 116-118, Golden State Warriors-Sacramento 137-108.