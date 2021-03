I risultati delle partite NBA giocate durante la notte tra mercoledì 10 e venerdì 11 marzo 2021. Dopo qualche ora di riposo, la lega di basket più importante al mondo ha dato il via alla seconda metà della stagione. Alla ripartenza si è fatto subito trovare pronto Luka Doncic, che ha mostrato a tutti perché era all'All Star-Game e ha guidato Dallas alla conquista del derby texano contro i San Antonio Spurs per 115-104. Lo sloveno insieme a Kristaps Porzingis ha preso in mano i Mavericks e hanno messo a referto numeri pazzeschi: 33a tripla doppia in 166 gare di NBA per Doncic (raggiunto Bob Cousy nella classifica all-time), con 22 punti, 12 rimbalzi e 12 assist; mentre Porzingis ha chiuso con la doppia doppia da 28+14, la settima nelle ultime 12 gare, 65% di tiro dal campo e due triple fondamentali nei minuti finali che hanno regalato al Mavs la vittoria. Un trionfo che permette alla franchigia di Dallas di infilare la sua quarta vittoria consecutiva e salire all'ottavo posto nella Western Conference con un bilancio di 19-16.

Per gli Spurs altra grande prova di DeMar DeRozan (30 punti, 11 assist e 4 recuperi) ma la vera notizia per la franchigia di coach Popovich è la separazione con LaMarcus Aldridge, che non giocherà più per San Antonio.

Memphis Grizzlies-Washington Wizards 127-112

Ja Morant e Jonas Valanciunas sono protagonisti del successo di Memphis sui Wizards. Se il primo ha reagito con una grande prova all'assenza nell'All Star-Game, il secondo ha chiuso con 29 punti, 20 rimbalzi (di cui 9 offensivi) e 4 stoppate ed è diventato il primo giocatore nella storia della franchigia a chiudere una gara con almeno 25 punti, 20 rimbalzi e 4 stoppate (29+20+4).

Bradley Beal ha cercato di dare una scossa a Washington ma è mancato di precisione dal campo (6/22) e dall’arco dei tre punti ha fatto ancora peggio (1/8): alla fine per lui i suoi punti sono 21. Russell Westbrook chiude in doppia doppia con 20 punti, 10 assist e 3 recuperi.