I risultati delle partite NBA giocate durante la notte tra giovedì 4 e venerdì 5 marzo 2021. Tra i match più importanti spicca sicuramente il successo dei Bucks su Memphis con il punteggio di 111-112. Accade tutto nel finale coni i canestri di Ja Morant e Brooks arrivati rispettivamente a 7 e 2 secondi dalla fine. A prendersi però la copertina di questa notte è stato sicuramente Damian Lillard che trascina i Blazers al successo contro i Kings totalizzando un punteggio complessivo pari addirittura 44 i punti di cui 15 nell’ultimo quarto e con 13/26 al tiro e 8/15 dalla lunga distanza.

Il risultato finale sarà di 123-119 su Sacramento che sancisce anche una continuità importante di vittorie da parte di Portland. Nella altre gare da sottolineare sicuramente il successo dei Celtics su Toronto con il punteggio di 132-125. Determinanti per Boston i 27 punti e 12 rimbalzi di Jayson Tatum ma anche i 21 segnati da Jaylen Brown e dai 15 con 6 assist di Kemba Walker. Serata da dimenticare invece per i Pelicans che perdono contro Miami e soprattutto gara da incubo per Nicolò Melli che è rimasto in campo per 23 minuti sbagliando tutti i cinque tiri tentati. Successo playoff invece per i Knicks.

Portland Trail Blazers – Sacramento Kings 123-119

Nella notte in cui Portland riesce a battere Sacramento 123-119, brilla sicuramente il genio di Damian Lillard, capace di mettere a segno da solo ben 44 punti di cui 15 nell'ultimo quarto. Un autentico show per lui che trascina i Blazers nelle zone alte della classifica e costringe i Kings ad una sconfitta dopo una gara molto equilibrata.

Tiratissima la sfida con 9 avvicendamenti alla guida nel punteggio e 11 parità. I Kings hanno risposto colpo su colpo ai Blazers cercando sempre di non farsi schiacciare dall'All-Star di Portland che alla fine è riuscito a vincere da solo la partita portandosi a casa un successo che aggiunge punti importanti per la classifica della sua franchigia. I colpi di Lillard regalano la terza vittoria di fila.

Boston Celtics – Toronto Raptors 132-125

I Celtics battono 132-125 Toronto e raccolgono la loro quarta vittoria in fila. Un successo che rappresenta un segnale importante per la stagione di Boston che sta vivendo un momento di forma davvero esaltante. Coach Stevens aveva chiesto un segnale di continuità alla sua squadra e allora ecco che o 27 punti e 12 ribalzi di Jayson Tatum e i 21 punti di Brown, sono risultati essere determinanti per la vittoria finale.

Toronto subisce troppo lo strapotere degli avversari e con una squadra decimata dai contagi per Covid riesce però anche ad essere in vantaggio inizialmente prima di incassare il 35-22 parziale nel terzo quarto che cambia completamente la storia della partita. Da quel momento in poi i Celtics prendono il largo e costringono i Raptors a scivolare all'ottavo posto a Est a metà stagione.

I risultati della notte NBA

Washington Wizards – L.A. Clippers 119-117

Memphis Grizzlies – Milwaukee Buks 111-112

New Orleans Pelicans – Miami Heat 93-103

News York Knicks – Detroit Pistons 114-104

San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder 102-107

Phoenix Suns – Golden State Warriors 120-98