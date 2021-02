I risultati delle partite NBA della notte tra l'21 e il 22 febbraio: Brooklyn si conferma la grande favorita per il titolo e dopo aver regolato a domicilio i Lakers fa la stessa cosa con i Clippers. Bel successo degli Hawks su Denver, ci ha messo la firma anche Gallinari. Mentre grande protagonista del successo dei Pelicans sui Boston Celtics l'italiano Nicolò Melli, protagonista anche nel tempo supplementare. Decima sconfitta consecutiva per i Cavaliers.

New Orleans Pelicans-Boston Celtics 120-115, decisivo Melli

Una partita da scrivere negli annali questa per i Pelicans che hanno realizzato una rimonta storica contro i Celtics, che erano in controllo e avanti di 24 punti e che si sono fatti raggiungere e poi battere nei tempi supplementari. Nicolò Melli è stato determinante, il migliore della sua squadra. 17 minuti in campo e una splendida prestazione difensiva.

Atlanta Hawks-Denver Nuggets 125-113

Atlanta era stata la grande rivelazione della prima parte della stagione, poi si è trovata a vivere una fase involutiva e ha perso cinque delle ultime sei partite, il successo su Denver dà vigore ed è arrivato anche con una discreta scioltezza. Perché a un certo punto il vantaggio era di 22 lunghezze. Danilo Gallinari ha giocato da ex per 21 minuti, a referto 12 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.

Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets 108-112

Altra vittoria per i Nets che in California battono pure l'altra squadra di LS, naturalmente la firma l'ha messa James Harden che ha realizzato 37 punti, 4 triple, ed è stato determinante con 11 rimbalzi e 7 assist. Molto bene anche il suo gemello Irving, 28 punti e 8 assist.

I risultati della notte NBA