I risultati delle partite NBA giocate durante la notte tra lunedì 1 e martedì 2 marzo 2021. James Harden è l'anima dei Nets e l'ha dimostrato ancora una volta nel successo contro San Antonio mettendo a referto ben 30 punti, 15 assist e 14 rimbalzi. La vittoria di Brooklyn con il punteggio di 124-113 contro gli Spurs rappresenta però anche un traguardo storico per la squadra di New York capace di interrompere una striscia di 17 sconfitte contro San Antonio che di fatto vinceva la sfida tra i due team addirittura da ben 19 anni.

Chi invece ancora non è riuscito a bloccare una striscia negativa di sconfitte sono sicuramente i Rockets che perdono sistematicamente da 12 gare consecutive. L'ultimo successo è datato 4 febbraio. E infatti anche contro i Pelicans è arrivata la sconfitta interna 90-101 che certifica la crisi di Houston che adesso ha davvero un problema. I risultati della notte hanno inoltre messo in evidenza ancora una volta il talento di Luka Doncic, che ha segnato 33 punti più 10 rimbalzi e 9 assist nel successo di Dallas su Orlando con il punteggio di 130-124.

San Antonio Spurs – Brooklyn Nets 113-124

La stella di James Harden brilla nel successo dei Nets contro san Antonio. Una vittoria che certifica la qualità della squadra di New York che fin da inizio stagione, proprio con Harden in squadra, è sempre stata vista come la candidata per la vittoria del campionato. Harden ha totalizzato 30 punti, 15 assist e 14 rimbalzi. È stato il primo a riuscirci senza sprecare neanche un possesso dal 1977 ad oggi.

Un successo meritato che interrompe una striscia negativa di ben 17 sconfitte sconfitte da parte di Brooklyn contro gli Spurs per un successo che mancava addirittura da 19 anni. Nonostante un 10-0 parziale nel quarto periodo da parte di San Antonio, i Nets hanno portato a casa la vittoria nonostante siano anche privi dell’infortunato Durant, ma con un Kyrie Irving da 27 punti e un Bruce Brown da 23.

Houston Rockets – Cleveland Cavaliers 90-101

La stagione dei Rockets adesso è ufficialmente compromessa. Il 90-101 con cui Cleveland ha superato Houston ha infatti solo allargato la falla dei padroni di casa che hanno incassato la 12a sconfitta consecutiva in stagione. Una striscia negativa impressionante che si ripercuote anche in campo.

Contro i Cavaliers infatti è stato Collin Sexton a tramortire gli avversari con ben 39 punti a referto. Per Cleveland questa è la quarta vittoria consecutiva dopo un'altra striscia negativa di ben 10 sconfitte di fila. Adesso anche la classifica sorride dato che al momento i Cavaliers si trovano al 13esimo posto a Est.

I risultati della notte NBA

San Antonio Spurs – Brooklyn Nets 113-124

New Orleans Pelicans – Utah Jazz 129-124

Orlando Magic – Dallas Mavericks 124-130

Chicago Bulls – Denver Nuggets 112-118

Philadelphia 76ers – Indian Pacers 130-114

Houston Rockets – Cleveland Cavaliers 90-101

Portland Trail Blazers – Charlotte Hornets 123-111