I risultati delle partite della notte tra domenica 14 e lunedì 15 marzo. Utah Jazz ko con i Golden State Warriors di Steph Curry, che sta cercando di rimanere in zona playoff. Ko anche i Clippers, battuti da New Orleans di Nicolò Melli. Houston perde la sedicesima partita consecutiva, in Texas Boston si impone addirittura di 27 punti. Ma è stata una grande notte pure per Gallinari che ha realizzato 20 punti con gli Hawks, al secondo successo in due giorni e il quinto di fila. Continua la risalita Miami, che ha sconfitto i Magic.

Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers 100-82

Quinto successo consecutivo per gli Hawks che sono imbattuti con Nate McMillan tecnico ad interim. L'incontro è equilibrato, la marcia più alta è stata innestata quando ha accelerato Danilo Gallinari che ha realizzato 20 punti, secondo miglior marcatore dell'incontro, dopo John Collins. Gallinari ha messo a referto tre triple e cinque rimbalzi.

Orlando Magic – Miami Heat 97-102

La sfida tra le due squadre della Florida è stata intensa e vinta per cinque punti da Miami. I vice-campioni in carica erano partiti malissimo in stagione, ma hanno infilato con questa dieci vittorie nelle ultime undici partite, quattro in fila. La serie è ancora aperta grazie a Jimmy Butler, autore di 29 punti, 7 rimbalzi e 9 assist. Dopo il match è stato esaltato anche da coach Spoelstra, che conquista il successo anche grazie a Tyler Herro, sempre determinante. Orlando ha fatto un grande match, ma perde l'ottava partita consecutiva nonostante i 69 punti complessivi di Ross e Vucevic.

I risultati della notte NBA