I risultati delle partite NBA della notte tra sabato 13 e domenica 14 febbraio: Kevin Durant spacca la partita e i Warriors, consegnando la vittoria ai Nets di Brooklyn (117-134). Diciottesimo successo sulle ultime 19 partite per gli Utah Jazz (settimo di fila): 112-94 su Miami. Non bastano i 20 punti dell'italiano Gallinari per tenere a galla Atlanta, battuta in casa da Indiana Pacers (113-125). New York stende Houston (121-99). Devin Booker prende per mano Phoenix e la trascina nella sfida contro Philadelphia (120-111).

Golden State Warriors-Brooklyn Nets 117-134: la forza dei Big Three

La forza dei Big Three fa la differenza nella sfida di San Francisco. I Big Three sono Irving, Durant, Harden che assieme mettono a referto 100 dei 134 punti complessivi del Nets rivelandosi per i Golden State una montagna troppo dira da scalare. È nel terso quarto che la franchigia di Brooklyn piazza un parziale di 42 punti: stordisce i padroni di casa poi affonda il colpo nell'ultima frazione quando inizia davanti di 28 lunghezze. Riflettori puntati su Kevin Durant: gara speciale per lui che nella Baia tornava da avversario e l'ha salutata con 20 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. Il miglior realizzatore, però, è stato Kyrie Irving con 23 punti (10/17 al tiro). James Harden ha mancato di poco la tripla doppia (19 punti, 8 rimbalzi e 16 assist con 5/8 da tre). Sull'altro fronte il solo Steph Curry, due volte MVP della NBA, ha fatto quel che poteva: 27 punti in 34′ giocati.

Utah Jazz, 18sima vittoria. Gallinari brilla ma Atlanta va ko

Diciottesimo successo su 19 partite giocate, è il settimo consecutivo. La serie vincente di Utah Jazz prosegue grazie al successo sui Miami Heat. Un successo costruito anzitutto sulla difesa che blinda il vantaggio di 15 punti nel terzo quarto. Donovan Mitchell (26 punti), Bojan Bogdanovic (19) e i 16+12 di Rudy Gobert scandiscono il primato nella Western Conference. Gli Hawks crollano contro Indiana: in vantaggio con un parziale di 27-7 nell'ultimo quarto, subiscono il ritorno dei Pacers (41 punti). È il sesto tonfo nelle ultime 7 partite per Atlanta con Gallinari che mette a referto 20 punti (7/14 dal campo, 4/8 da tre, 7 rimbalzi in 26′). I 22 punti a testa di Julius Randle e Immanuel Quickley sono fondamentali per i Knicks: vittoria e quinta sconfitta consecutiva per i Rockets. Filotto di successi (il quinto) per Phoenix che batte anche Philadelphia grazie a un'ottima prestazione di Devin Booker (36 punti).

