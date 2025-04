I Lakers di James e Doncic a un passo dalla clamorosa eliminazione nei playoff NBA: non possono più perdere

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

I Los Angeles Lakers sono sull'orlo dell'eliminazione ai playoff NBA 2025. Domenica notte, al Target Center di Minneapolis, la squadra di LeBron James e Luka Doncic ha perso gara-4 contro i Minnesota Timberwolves (116-113), trovandosi ora sotto 3-1 nella serie. Un risultato che obbliga i gialloviola a vincere tutte le restanti partite per evitare una clamorosa uscita al primo turno.

Protagonista assoluto della serata è stato Anthony Edwards, autore di 43 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. "Ho sognato questi momenti per tutta la vita. Continuo a lavorare, sarò in sala pesi domani, il lavoro sta dando i suoi frutti, non posso fermarmi qui", ha dichiarato la giovane stella a ESPN al termine dell'incontro. Il suo dominio fisico e tecnico ha ribaltato una gara che, a lungo, sembrava nelle mani dei Lakers.

Come già accaduto in gara-3, i Lakers sono partiti forte, arrivando fino a +12 nel terzo quarto, ma nel finale hanno ceduto. Naz Reid (12 punti) e Donte DiVincenzo (8 punti) dalla panchina hanno dato l’energia necessaria ai Timberwolves per completare la rimonta, con Edwards che ha segnato due liberi decisivi a 10,7 secondi dalla fine, dopo un fallo contestato di LeBron James. Il possesso finale per i Lakers è finito con una tripla sbagliata da Austin Reaves, sancendo una sconfitta pesante.

LeBron James, nonostante i 27 punti, 12 rimbalzi, 8 assist, 3 recuperi e 3 stoppate, non è riuscito a evitare la debacle. Luka Doncic ha chiuso con 38 punti, ma ha sofferto i continui raddoppi della difesa di Minnesota, limitandosi a soli 2 assist con 13/28 al tiro.

La squadra di coach JJ Redick ha evidenziato pesanti limiti fisici e tattici: senza Anthony Davis (ceduto a Dallas per Doncic a febbraio), la panchina ha prodotto appena 6 punti, contro i 25 del Minnesota. Oltre a Reaves (17 punti, tutti nella ripresa) e Rui Hachimura (23 punti), nessun altro ha dato un contributo significativo. Tra i Timberwolves, accanto a Edwards, spiccano anche i 25 punti di Julius Randle e la doppia doppia di Jaden McDaniels (16 punti e 10 rimbalzi).

Ora i Lakers sono costretti quindi a una rimonta disperata: mercoledì, in Gara-5 a Los Angeles, dovranno trovare nuove energie per fermare la corsa dei Timberwolves e mantenere vivo il sogno playoff. Ma contro un Anthony Edwards in stato di grazia, l'impresa si annuncia titanica.