Germania-Serbia in finale ai Mondiali di basket, orario e dove vederla in TV e streaming sulla Rai Germania-Serbia è la finale dei Mondiali di basket 2023. Si gioca alla Mall of Asia Arena di Pasay oggi, domenica 10 settembre 2023, con l’inizio fissato per le ore 14:40. Il match si potrà vedere in diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

A cura di Vito Lamorte

Germania-Serbia sarà la finale dei Mondiali di basket 2023. L'ultimo atto della FIBA World Cup si disputerà alla Mall of Asia Arena di Pasay, nelle Filippine, oggi domenica 10 settembre 2023 con palla a due alle ore 14:40. Il match si potrà vedere in diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

Le previsioni e i pronostici davano USA-Canada come finale accreditata, invece queste due nazionale si affronteranno per sancire chi salirà sul terzo posto del podio. Quattro ore più tardi, invece, si deciderà il titolo di Campione del Mondo.

A staccare per prima il pass per la finale è stata la Serbia, che ha dominato la prima semifinale battendo il Canada per 95-86. Bogdan Bogdanovic con 23 punti ha guida una squadra che ha manda cinque giocatori in doppia cifra, ha tirato con il 71% da due e il 45% da tre e ha stravinto anche la battaglia a rimbalzo (33-22). Per i canadesi si è salvato solo R.J. Barrett (23 punti).

La super sorpresa, però, l'ha fatta la Germania che ha eliminato gli Stati Uniti con la partita perfetta: vittoria per 113 a 113 con i tedeschi che rischiano di farsi recuperare nel finale sotto gli attacchi americani ma la semifinale è stata dominata dai ragazzi di Gordon Herbert. La Germania ha strappato il pass finale sulle ali di un incredibile Andreas Obst da 24 punti e 6 assist, per gli americani non sono bastati i 23 punti di Anthony Edwards che, però, sbaglia tutte le scelte decisive nel finale.

Dove vedere Germania-Serbia di basket in TV: il canale in chiaro

Germania-Serbia, la finale dei Mondiali 2023, si giocherà domenica 10 settembre alle ore 14:40 e sarà possibile seguirla su Sky, con canale di riferimento Sky Sport Arena (204), e DAZN.

Germania-Serbia dove vederla in streaming gratis

L'ultimo atto della FIBA World Cup sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati Sky con Sky-Go mentre gli abbonati a DAZN potranno vederla su tutti i dispositivi mobile tramite l'app. Il match che decreterà la nazionale campione del mondo si potrà seguire anche su NOW, previo pagamento del pacchetto Sport.

Mondiali di basket, a che ora si gioca la finale dei Germania-Serbia

Germania-Serbia si giocherà alla Mall of Asia Arena oggi, domenica 10 settembre, alle ore 14:40.