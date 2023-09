Germania epica ai Mondiali di basket, clamorosa impresa contro gli USA: sarà finale con la Serbia Sarà Serbia-Germania la finale dei Mondiali di basket 2023. Clamorosa sconfitta degli USA 113-111. Gli statunitensi partivano con i favori dei pronostici e invece sono stati messi ko dai tedeschi ancora imbattuti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sarà Serbia-Germania la finale dei Mondiali di basket 2023. Dopo il successo dei serbi questa mattina contro il Canada sono stati i tedeschi ad avere la meglio con il punteggio di 113-111 e ottenere la finalissima del torneo che si terrà domenica 10 settembre alle 14:00. Sconfitta clamorosa per il Dream Team che chiaramente partiva con i favori dei pronostici alla vigilia e invece è stata messa ko dalla nazionale del Ct Geordie Herbert che è riuscita ad ingabbiare Banchero e compagni dando seguito allo splendido percorso fatto ai Mondiali.

La Germania infatti non è mai stata battuta nel torneo internazionale mettendo la ciliegina sulla torta proprio con la vittoria sulla nazionale a stelle e strisce. Sarà dunque una finale tutta europea quella che si giocherà fra 2 giorni e che di fatto segna l'ennesima grande delusione per la nazionale statunitense allenata da Steve Kerr. Sotto i colpi di Franz Wagner gli USA chiudono il primo quarto sotto 31-33 contro la Germania. Gli americani reagiscono nel secondo quarto e con Theis, che realizza a 3″ dalla sirena su rimbalzo d'attacco, gli americani chiudono avanti 60-59 dopo 20′.

Nel terzo quarto però la Germania mette una marcia in più e decide di crederci per scrivere la storia. I tedeschi riescono a mettere ancora in difficoltà gli USA con Theis che rimette la testa della Germania in avanti, e poi completa un'altra buona azione. Con 7'16" Franz Wagner completa lo 0-6 su cui Kerr chiama timeout. Gli americani reagiscono con Banchero che segna due liberi ma Bonga viene lasciato libero e realizza la tripla. Ancora Germania con Thiemann che realizza il +9 su rimbalzo offensivo. La Germania a questo punto inizia a credere davvero nell'impresa di poter battere i campioni assoluti e scrivere la storia chiudendo il terzo quarto con il punteggio di 84-94 al 30′.

Nel quarto quarto però è la Nazionale di Herbert a reagire provando a mettere il musetto davanti e riprendere la partita. La Germania gira a vuoto sul +6, Edwards piazza il colpo del 103-106 e in pochi secondi si riapre la corsa alla vittoria e alla finale dei Mondiali. Herbert ferma il gioco col timeout con ancora 3'17" da giocare. Gli USA all'ultimo attacco cercando di riprendere in mano la partita con Reaves che riesce a metterla dentro ma rimangono ormai solo 0,5″ sul cronometro. La Germania chiama timeout ma una volta in campo è ormai solo il tempo di festeggiare. Finisce 111-113.