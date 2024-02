Gallinari tagliato dai Pistons, niente coppia azzurra con Fontecchio a Detroit: sorpresa in NBA Danilo Gallinari chiude con i Detroit Pistons. ora è ufficialmente free agent e può cercarsi una nuova squadra. Il cestista italiano era nel mirino di diverse squadre, tra cui Celtics e Lakers: niente coppia azzurra con Fontecchio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Danilo Gallinari non farà più parte del roster dei Detroit Pistons. Il cestista italiano aveva il contratto in scadenza e poco dopo la trade deadline di mercato è arrivata la notizia della separazione. Non ci sarà la ricomposizione della coppia azzurra con Simone Fontecchio, che è stato appena acquistato dalla squadra di coach Monty Williams.

A dare questa notizia è Shams Charania, l'insider di The Athletic.

Adesso Gallinari è un "free agent", ovvero uno svincolato, e dovrebbe cominciare già nella giornata di oggi le trattative con le sue potenziali nuove squadre: il cestista italiano era nel mirino di diverse squadre, tra cui Celtics Boston e Los Angeles Lakers.

Prima della chiusura del mercato, avvenuta nella serata di ieri sera, si è manifestato l'interesse dei Lakers e dei Celtics: a Boston Gallinari ci è già stato ma senza poter mettere piede in campo a causa dell'infortunio patito con la nazionale nell'estate del 2022.

Nella sua breve esperienza a Detroit Gallinari ha mandato a referto 8.7 punti di media a partita in poco meno di 15 minuti giocati, tirando con il 58.3% da tre: un giocatore come il Gallo non dovrebbe faticare nel trovare una nuova collocazione.

Bisognerà attendere qualche ora per capire quale sarà il futuro di Danilo Gallinari, ma è quasi certo che firmerà a breve con un’altra squadra NBA e magari proprio con un contender dei Pistons. Bisogna solo aspettare.