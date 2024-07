video suggerito

L’Italia del basket fuori dalle Olimpiadi di Parigi, fatale la sconfitta con la Lituania Bisognava vincere e accedere alla finalissima del torneo pre-olimpico per sperare di acciuffare la qualificazione ma il risultato ha gelato gli Azzurri (64-88). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Italia del basket non sarà alle Giochi di Parigi 2024. Bisognava battere la Lituania e accedere alla finalissima del torneo pre-olimpico per sperare di acciuffare la qualificazione ma il risultato ha gelato gli Azzurri (64-88). Dopo la vittoria al debutto contro il Bahrain era arrivata la sconfitta contro Porto Rico che in tabellone aveva definito un abbinamento tremendo, sia per la forza degli avversari sia per i precedenti negativi per la nazionale. Il +22 a due minuti dalla fine del match ha spezzato definitivamente le gambe al quintetto di Pozzecco, che ci ha provato mettendoci orgoglio ma non è bastato per colmare un gap tecnico evidente.

Mai veramente in partita. L'andamento del match ha scandito l'inferiorità dell'Italia: non ha mai dato l'impressione di tornare in partita o spostare l'inerzia del match e, cosa peggiore, alla Lituania è stato sufficiente giocare come sa, senza nemmeno forzare troppo il ritmo per dimensionare un avversario che non poteva impensierirla.

La Lituania sale di giri poco alla volta. Dopo un primo quarto chiuso 21-25, è nel secondo che mette il muso in avanti con decisione grazie a un parziale di 6-0 che le permette di toccare il +9 all'intervallo lungo, annullando ogni tentativo di rimonta imbastita dagli Azzurri nei minuti precedenti. I parziali sono lo specchio dell'incontro: i baltici fanno registrare un 9/20 sui tiri da due (45%), 7/15 da tre (47%) e 8/12 in lunetta (67%). Marius Grigonis ha messo sotto pressione la difesa italiana piazzando 15 punti (4/6 dall'arco), poi Kuzminskas con 9 e Lekavicius con 6. Quanto all'Italia snocciola un 10/20 sui tiri da due (50%), 4/10 da tre (40%) e 6/7 in lunetta (86%). Soffre a rimbalzo (14-21 con 10 rimbalzi offensivi concessi) e ha 6 palle perse, come gli avversari. Nik Melli è il miglior marcatore con 8 punti.

La partita è ormai indirizzata la Lituania non deve fare altro che condurla in porto gestendo nel migliore dei modi l'incontro. E il +15 alla fine del terzo quarto (53-68) è una sentenza. L'Italia si trascina nell'ultimo quarto, Butkevicius sul filo della sirena vibra il colpo ferale: finisce 88-64, tutti a casa.