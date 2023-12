Folle rissa tra arbitri alla partita di basket in un College americano davanti a bambini di 11 anni Inqualificabile rissa tra tre arbitri in occasione di Cherry Creek-Legend Blue, gara di basket di College tra ragazzini di quarta elementare. Tutti sono stati poi sospesi a tempo indeterminato.

Una scena a dir poco vergognosa si è consumata in occasione di una partita di basket tra due squadre di college in Colorado. Mentre stavano giocando le compagini di Cherry Creek e Legend Blue, due squadre composte da bambini delle elementari, improvvisamente sul parquet è scoppiata una furiosa rissa tra tre arbitri che si sono picchiati dandosi calci e pugni. Attimi di puro sbalordimento e terrore tra i più piccoli prima che il tutto venisse placato dall'intervento di altre persone accorse sul campo.

Il mondo del basket americano è sotto shock per quanto è accaduto in un College del Colorado quando la partita tra i più piccoli è stata interrotta da un fuoriprogramma inqualificabile: una rissa tra tre dei quattro arbitri preposti al rispetto delle regole.

Lo sgomento dei ragazzini di fronte alla scena inqualificabile tra gli arbitri

Una scena imbarazzante ma anche di inaudita violenza con i protagonisti del triste episodio che si sono azzuffati senza pietà: calci, spintoni, pugni. Infine, un confronto faccia a faccia come si fosse su un vero e proprio ring improvvisato. Tutto fermato alla fine, dall'intervento di altre persone che erano a bordo campo e che hanno evitato ulteriori degenerazioni di una situazione già di per sé ingiustificabile.

Tutti i bambini presenti alla partita sono rimasti spaventati dopo che gli arbitri hanno iniziato a litigare tra loro nel bel mezzo della partita che vedeva di fronte Cherry Creek e Legend Blue, con i primi in vantaggio 33 a 14 nel quarto e ultimo periodo di gioco. La spiacevole e scioccante vicenda si è consumata nel sobborgo di Lakewood, nell'area di Denver, in Colorado a seguito di una gara di ragazzini di quarta elementare. Improvvisamente un arbitro ha sferrato un gancio ad un altro, scaraventandolo a terra, poi un terzo direttore di gara si è avventato nella mischia sferrando altri colpi. In un primo momento nessuno è riuscito a intervenire, scioccati dalla situazione.

Tutti gli arbitri coinvolti nella rissa sono stati sospesi a tempo indeterminato

Poi, la zuffa a terra è stata fermata dall'intervento di altre persone ma due dei tre arbitri hanno continuato a sfidarsi di fronte agli occhi esterrefatti dei bambini presenti. Nessuno è riuscito a comprendere il motivo del raptus di follia che ha scatenato il tutto e quando la polizia è arrivata sul posto, avvertita dai testimoni presenti alla partita, nessuno è stato fermato perché gli autori della rissa se ne erano già andati. Ma non potranno più arbitrare in eventi simili.

La Gold Crown Foundation, che gestisce la struttura dove si è svolto l'incontro, ha dichiarato che non ci sono stati feriti ma anche che tutti gli arbitri sono stati sospesi a tempo indeterminato: "Abbiamo informato tutti i funzionari, che lavorano a chiamata con contratto indipendente, che sono stati immediatamente sospesi a tempo indeterminato da qualsiasi evento organizzato dalla Gold Crown Foundation". Poi le scuse ufficiali, soprattutto ai tanti bambini che hanno dovuto assistere alla scena: "La cosa più importante è che ci scusiamo con tutti coloro che hanno assistito al loro comportamento inaccettabile, in particolare con i bambini. Non vediamo l'ora di rimettere in carreggiata il nostro campionato e di riprendere quella che sarà una grande stagione per i ragazzi".