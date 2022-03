Dinos Mitoglou positivo al doping, bufera in casa Olimpia Milano: è già il secondo caso Dinos Mitoglou è stato sospeso dall’Eurolega per essere risultato positivo al doping a un test a cui si era sottoposto lo scorso 4 marzo. È il secondo caso dopo Moraschini.

A cura di Fabrizio Rinelli

Bufera in casa Olimpia Milano dopo il comunicato scioccante diramato dall'Eurolega che ha comunicato al team italiano di basket che Dinos Mitoglou è stato sospeso per essere risultato positivo al doping a un test a cui si era sottoposto lo scorso 4 marzo. Una nota che ha letteralmente lasciato senza fiato il team lombardo che ha immediato reso esecutivo il provvedimento preso annunciandolo anche sui propri canali ufficiali. "La Pallacanestro Olimpia Milano – scrive il club in una nota – ha preso atto della sospensione cautelare del giocatore e si riserva ogni altra valutazione non appena avrà a disposizione tutti gli elementi necessari per fare chiarezza sull'episodio".

Il classe 1996 greco a questo punto sarà costretto a stare completamente fermo senza potersi né allenare né giocare partite fin quando non saranno rese spiegazioni convincenti in merito a questa vicenda. La positività emersa è una brutta tegola per Olimpia. Quello di Mitoglou è infatti il secondo caso di positività al doping in squadra emerso nell'attuale stagione dopo quello di Riccardo Moraschini, squalificato per un anno e il cui contratto è stato risolto proprio ieri dal club. A questo punto c'è il rischio che anche per Mitoglou possa essere riservato lo stesso trattamento. All'orizzonte si prospetta una squalifica fino a 2 anni con conseguente rescissione del contratto anche per lui.

Mitoglou era tornato in campo il 24 febbraio al Pireo contro l'Olympiacos dopo un'assenza di tre mesi. Aveva subito la frattura del quinto metatarso del piede sinistro prima del nuovo stop della scorsa settimana per un malessere nel doppio turno con Maccabi ed Efes. Ora la batosta della positività alla vigilia della sfida del Forum contro il Bayern Monaco.

In questo momento non sono ancora molto chiari i dettagli di una vicenda che ora si tinge di giallo. Il secondo caso di positività al doping nell'Olimpia Milano fa scattare inesorabilmente un campanello d'allarme. Sarà comunque importante capire a quale sostanza dopante sia risultato positivo il greco che in questo momento dovrà star lontano dalla squadra.