Dennis Rodman vuole liberare Brittney Griner, è pronto a partire per Mosca e a trattare con Putin Dennis Rodman vuole recarsi a Mosca per aiutare le trattative per il rilascio di Brittney Griner con la Russia. L’ex giocatore NBA ha cercato di coltivare un’immagine di diplomatico negli anni scorsi.

La vicenda di Brittney Griner va ben oltre lo sport, ma a risolverla ci vuole provare un signore che negli anni '90 era un simbolo del basket USA. L'ex giocatore Dennis Rodman ha fatto sapere nelle scorse ore che è intenzionato ad andare in Russia per chiedere il rilascio della cestista a condannata a nove anni di carcere con l'accusa di droga.

Lo stesso Rodman ai microfoni della NBC News in un ristorante a Washington ha confermato questa ipotesi: "Ho avuto il permesso di andare in Russia per aiutare quella ragazza, sto cercando di andarci questa settimana". Non è stato immediatamente chiaro quale "permesso" avesse ricevuto Rodman, ma per entrare in Russia è necessario un visto approvato.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha più volte avvertito gli americani di "non andare in Russia" e ha elencato una serie di ragioni, tra cui l'invasione dell'Ucraina e l'incessante lavoro dei servizi segreti russi per individuare cittadini americani sul loro suolo. Inoltre un rappresentante dell'amministrazione Biden si è detto preoccupato per l'intromissione di Rodman nella trattativa, visto che gli equilibri sono già molto delicati.

Il governo statunitense starebbe lavorando uno scambio di prigionieri coi russi che riporterebbe in patria la Griner e un altro cittadino americano, Paul Whelan, detenuto per spionaggio in cambio di Viktor Bout, trafficante d'armi detenuto negli Stati Uniti con un condanna a 25 anni di carcere.

Se Dennis Rodman dovesse andare in Russia, non sarebbe la prima volta che si ritrova a parlare con ambienti internazionale ostili nelle relazioni con gli Stati Uniti: l'ex Chicago Bulls è in buoni rapporti con il leader nordcoreano Kim Jong Un, ha definito "cool" il presidente russo Vladimir Putin dopo un viaggio del 2014 a Mosca e ha sempre rivendicato di aver contribuito a garantire il rilascio dell'americano Kenneth Bae dalla Corea del Nord.

Gli Stati Uniti hanno imposto pesanti sanzioni alla Russia in risposta alla sua invasione dell'Ucraina e stanno aiutando le forze ucraine. La prigionia di Griner ha creato un'ulteriore fonte di tensione tra i due paesi e una potenziale via per la diplomazia.

La vicenda di Brittney Griner è molto singolare e ha ben poco di sportivo, come già detto. La cestista ha vinto due ori olimpici e due titoli mondiali con la nazionale a stelle e strisce, è una star delle Phoenix Mercury ma è diventata nota a chi non segue il mondo del basket quando è stata arrestata in Russia. La paladina dei diritti Lgbtqi+ era a Mosca perché durante la pausa del campionato Wnba gioca in Russia, nello Ekaterinburg, lo scorso 17 febbraio 2022 è stata fermata all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca con un vaporizzatore e alcune cartucce con oli essenziali a base di hashish.

Da quel momento è stata sottoposta a fermo e ora è stata condannata a nove anni e sei mesi di prigione, oltre al pagamento di una multa di un milione di rubli (16mila euro) per possesso di stupefacenti. Questo il suo appello alla corte prima della sentenza: "Ho fatto un errore in buona fede e spero che il vostro giudizio non metta fine alla mia vita".

La giudice Anna Sotnikova del tribunale di Khimki ha confermato la richiesta dell'accusa e ora i suoi legali hanno 10 giorni di tempo per presentare il ricorso che hanno già annunciato. Il suo arresto è pretestuoso. L'olio di hashish è lecito quasi ovunque negli Usa, ma non in Russia. Non aveva però con sé quantità tali da poter reggere l'accusa che le è stata rivolta: contrabbando di droga. A questo si aggiunge la sua omosessualità apertamente dichiarata che non è accettata in Russia: una colpevole perfetta e anche una merce di scambio ideale.