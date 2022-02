Dall’oro olimpico di Tokyo all’All-Star Game NBA: Gianmarco Tamberi vola sempre più alto Clamorosa notizia che arriva direttamente dagli States: l’atleta marchigiano, oro olimpico nel salto in alto, parteciperà alla sfida tra celebrità del prossimo All-Star Game.

A cura di Luca Mazzella

Una notizia a sorpresa annunciata proprio in questi minuti sui social: Gianmarco Tamberi, oro europeo, mondiale e olimpico nel salto in alto e fresco proprio della medaglia del metallo più prezioso conquistata alle ultime Olimpiadi di Tokyo, è stato scelto per l'All-Star Game della NBA, che si terrà a Cleveland il prossimo weekend, nella gara che vedrà sfidarsi le "Celebrità" di tutto il mondo in programma nella notte tra venerdì e sabato all'1:00 ora italiana. L'atleta di Ancona è stato inserito nella squadra allenata dalla leggenda NBA ex Hawks (e visto anche in Italia con la maglia della Fortitudo Bologna) Dominique Wilkins. Nel team di "Gimbo" anche Daniel Booby Gibson, visto prevalentemente con la maglia dei Cleveland Cavs di LeBron James.

È stato proprio lui a pubblicare la notizia sul suo profilo Instagram, con tanta di canotta degli Houston Rockets e numero 13 di James Harden:

Con lui in squadra gli artisti Kane Brown, Anuel AA, Anjali Ranadivé e Jack Harlow, lo skater Nyjah Huston, il sindaco di Cleveland Justin Bibb, Myles Garrett, giocatore NFL coi Cleveland , l’attrice Tiffany Haddish e una delle stelle degli Harlem Globetrotter, Crissa Jackson. Tamberi ha commentato la notizia definendola "Semplicemente la più bella che abbia ricevuto in tutta la mia vita". Per chi è salito sul gradino più alto del podio olimpico, un'affermazione per nulla scontata, ma Gimbo è un noto appassionato di basket, sport praticato anche a livello "pro" quando per una settimana fu aggiunto al roster della Monte Paschi Siena all'inizio della stagione 2017/18, giocando anche un'amichevole coi toscani.

Per uno dei protagonisti dello sport azzurro nel trionfale 2021 già passato alla storia, una soddisfazione enorme e che terrà tanti italiani incollati allo schermo il prossimo venerdì, a tifare per una sua schiacciata o tiro da 3. Al termine della gara, verrà anche come di consueto assegnato il premio di MVP. E se dai video che circolano in rete è possibile farsi un'idea, non è azzardato dire che Gimbo sia tra i più dotati tecnicamente e fisicamente dei giocatori convocati dalle due squadre. Per aggiungere a una bacheca già leggendaria un premio che avrebbe un sapore speciale per un innamorato della palla a spicchi, pronto a dare spettacolo sotto gli occhi di tutte le superstar NBA che saranno presenti all'evento.