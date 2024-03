Cheerleader abbatte giocatore di basket: è l’infortunio più inverosimile di sempre nello sport Un assurdo incidente nella fase di riscaldamento precedente una partita di basket tra college in Oregon negli Stati Uniti. Una cheerleaders si è schiantata con un salto all’indietro con Sentori Martino, lasciandolo a lungo riverso a terra e costringendolo a saltare la gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Un giocatore di basket di una scuola superiore in Oregon, negli Stati Uniti, non è potuto scendere in campo e disputare una partita del torneo statale dopo aver subito un incredibile infortunio nei minuti precedenti la palla a due. Durante il riscaldamento, mentre sul parquet si consumava il classico spettacolo con le cheerleaders che intrattenevano il pubblico, una delle ragazze ha violentemente colpito in testa un giocatore, lasciandolo tramortito per diverso tempo in mezzo al campo, tra lo stupore dei presenti.

La cheerleader stava completando un salto all'indietro nel finale del classico momento di intrattenimento che precede le partite negli sport americani e che si ripresenta ad ogni pausa e intervallo. All'improvviso, senza che nessuno potesse intervenire, sulla traiettoria della ginnasta si è presentato Sentori Martino che stava attraversando il parquet, venendo tramortito a terra. Un infortunio ai limiti dell'assurdo, che ha lasciato di stucco il pubblico presente sugli spalti ma che ha anche spaventato vedendo Martino a terra, incapace di rialzarsi.

Un colpo violentissimo da parte della ragazza che, accortasi della situazione, si è girata preoccupatissima. Martino è rimasto a lungo a terra, scaraventato lontano, qualche metro più lontano per il colpo subito, subito circondato da molti dei suoi compagni di squadra, evidentemente confusi e sorpresi, fermi a guardare il loro compagno di squadra, infortunato.

Una botta non da poco perché avrà conseguenze importanti: il giocatore dei Barlow non sarà in grado di giocare e non verrà poi schierato per la partita per il match universitario in programma di lì a poco. Un'assenza che non ha impedito però ai Barlow nel conquistare la vittoria, sconfiggendo facilmente i Jesuit 69-39 nella partita della finale di consolazione nella classifica delle scuole superiori dell'Orgeon.