Capolavoro Napoli, la GeVi trionfa in finale di Coppa Italia di basket contro l’Olimpia Milano La GeVi Napoli è riuscita a vincere la finale di Coppa Italia di basket contro l’Olimpia Milano in una gara tiratissima, risolta a soli 9 secondi dal fischio finale. Un successo meritatissimo, 72-77, che arriva dopo 18 anni d’attesa, contro i Campioni d’Italia che subiscono il primo stop nel nuovo anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Capolavoro sportivo della GeVi Napoli che stampa sulla sirena una Olimpia Milano sempre in difficoltà nella finale di Coppa Italia di basket 2024. I partenopei vincono 72-77 sempre gestendo il match con un finale thrilling in cui gli uomini di Messina hanno provato a rialzare la testa, ma troppo tardi. Un risultato inaspettato alla vigilia di una final eight in cui Napoli appariva come la squadra più debole del lotto. Successo meritato per i campani, contro un’Olimpia solamente copia sbiadita di quella vista negli ultimi giorni. Decisiva la tripla di Pullen a 13″ dalla fine e l'errore di Napier dalla lunetta che ha regalato la gioia a Napoli che riabbraccia la Coppa Italia dopo 18 anni di attesa.

Il primo primo tempo ha visto Napoli meritatamente avanti, con Milano che sbaglia troppo in attacco e in difesa e con un paio di fischi che hanno innervosito la panchina lombarda. Top scorer Tyler Ennis con 15 punti che ha trascinato i campani, mentre Melli e compagni non si sono mai ritrovati. E anche nella seconda parte della finale, Ettore Messina non è riuscito a scuotere l'Olimpia, con Napoli che tiene sbagliando meno e sfruttando i tantissimi errori altrui. Soffrendo nel finale ma tenendo quanto basta e vincendo. Meritatamente.

Napoli scappa via nel primo quarto con i primi minuti di dominio quasi assoluto su una Milano che stenta tantissimo soprattutto dai tiri da tre punti. Canestri che mancano per l'Olimpia, partenopei che prendono le misure quasi subito: dopo aver subito un mini parziale iniziale di 4-0 prendono il comando e non lo lasciano più, fino a toccare un massimo di +7. Con un parziale di 19-24 Napoli comanda la scena anche prima dell'intervallo lungo portandosi in pochi istanti anche sul +9 prima della difficile e complicata rimonta milanese.

Milano sbaglia tantissimo dalla distanza ma i campioni d'Italia tentato in rientro fino a sfiorare il sorpasso sul 26-28 quando Napoli si riprende e chiude anche il secondo quarto in testa con un 36-43 che non lascia spazio a dubbi sulla serata top dei partenopei. che riescono anche a tenere a freno nel terzo quarto ogni tentativo dell'Olimpia: si gioca pochissimo, si segna meno ma il tabellino è sempre avverso a Milano, 53-60.

Nell'ultimo quarto, il disperato tentativo dell'Olimpia di risalire la china, ma Napoli tiene: anzi riesce ancora ad allungare portandosi per due volte ancora sul +9 di sicurezza prima dell'ultimo rush nei minuti conclusivi. Milano non riesce a leggere il match, soffrendo la zona e l'uomo difensivo napoletano mandando in tilt i lombardi. Una partita preparata magnificamente da Milicic e Pancotto che strappano la scena. Nepier prova a far riemergere l'Olimpia ma è troppo tardi, e Pulle con una tripla perfetta chiude la sfida. La Coppa Italia parla napoletano dopo 18 anni d'attesa.