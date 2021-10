Bufera in NBA: 18 ex giocatori arrestati per una truffa da oltre 4 milioni di dollari Un giro di 4 milioni di dollari che avrebbe generato circa 2.5 di proventi per tutti i giocatori coinvolti. Gli Stati Uniti si svegliano con lo scandalo di almeno 18 ex giocatori NBA arrestati per truffa contro il piano pensionistico della lega, che garantiva loro la copertura delle spese sanitarie sostenute negli anni.

A cura di Luca Mazzella

L'NBA si sveglia nel caos. È notizia di questi minuti, infatti, l'arresto di ben 18 ex giocatori (alcuni dei quali ritiratisi recentemente) accusati di aver truffato l’Health and Welfare Benefit Plan della Lega, il piano di assicurazione sanitaria, per una cifra superiore ai 4 milioni di dollari. Il programma pensionistico garantisce ai giocatori, anche dopo il ritiro, la copertura delle spese sanitarie.

La lista dei giocatori è stata già divulgata. Si tratta di Milt Palacio, Sebastian Telfair (già condannato a tre anni e mezzo di carcere per possesso di arma da fuoco nel 2019), Antoine Wright, Darius Miles, Ruben Patterson, Eddie Robinson, Gregory Smith, Glen Davis , Jamario Moon, Terrence Williams, Alan Anderson, Tony Allen, Shannon Brown, William Bynum, Melvin Ely, Christopher Douglas Roberts e Tony Wroten. A renderla nota è stato Tom Winter, giornalista della NBC.

I giocatori in questione, nello specifico, avrebbero gonfiato una serie di rimborsi per spese sanitarie e dentistiche dal 2017 al 2020 con l'intento di frodare il piano pensionistico con richieste false per servizi mai realmente resi. Dai circa 4 milioni di dollari richiesti sarebbero derivati, secondo l'accusa, circa 2.5 milioni di proventi fraudolenti. Il tutto con un sistema di fatture false per suffragare ogni singola richiesta, rese dietro "tangenti" per un totale di 23.000 dollari da Terrence Williams, il 34enne ex NBA che sembrerebbe la mente criminale dietro lo scandalo.

Al riguardo non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali del Commissioner Adam Silver, già impegnato con la querelle vaccini e gli spinosi casi di Kyrie Irving e della frangia no-vax della lega. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.