Dieci vittorie in 16 gare del campionati di Serie A2. Sette successi (tre consecutivi) ottenuti negli ultimi nove incontri con la possibilità di allungare la striscia positiva nella sfida di domenica prossima contro Ravenna. Quarto posto in classifica incollata a Scafati, Napoli e Forlì che fanno da battistrada. Sono alcuni dei numeri dell'Atlante Eurobasket, rivelazione del torneo. Il podio nel Girone Rosso di categoria è lì, a un passo dalla Givova, quintetto dell'Agro. La sequenza dei risultati è incoraggiante: basta azionare il rewind per comprendere qual è il momento che sta attraversando la squadra: vittoria per 86-82 a Rieti, preceduta da 85-73 inflitto a Latina e 81-75 che ha mandato Cento ko. A marzo il big match contro la capolista Forlì, per allora si spera che l'obiettivo qualificazione ai playoff sia già in tasca. Un traguardo che riempirebbe d'orgoglio per i sacrifici fatti dalla dirigenza e perché raggiunto per la prima volta nella storia del club.

Un piccolo miracolo che la formazione laziale è riuscita a compiere nonostante la crisi scandita dalla contrazione degli introiti provocata dal Covid, dallo stop alle competizioni della scorsa stagione, dalle spese di gestione che inevitabilmente lievitano per restare nel solo dei protocolli e assicurare la continuità dell'attività agonistica. E l'assenza di pubblico pesa come un macigno sia per l'aspetto motivazionale sia per quello economico con l'intero movimento che ha registrato 20 milioni di euro in meno di incassi. "Non bisogna demordere e continuare a regalare emozioni agli spettatori anche da casa – ha ammesso il presidente, Armando Buonamici -. Per questo sarebbe necessaria una maggiore attenzione del settore radio televisivo anche ad altri sport e ad altre categorie che pure trainano il settore e che quindi dimostrano di essere indispensabili e fonte di interesse per molti".

A coach Damiano Pilot il compito di guidare il quintetto verso la meta ambita. "Speriamo di raggiungere i playoff per la prima volta nella storia del club sarebbe un grande riconoscimento per l'impegno di tutti. Siamo una squadra che lavora duramente ogni giorno in un clima di armonia". Prossimo passo la vittoria in casa di domenica prossima contro il Ravenna: appuntamento alle ore 18 al Palavernali.