Annunciati i capitani e i rispettivi quintetti delle due squadre che il prossimo 7 marzo andranno ad affrontarsi nell'All Star Game NBA 2021: sarà team LeBron James contro team Kevin Durant. Poche le sorprese tra i 10 giocatori venuti fuori dal calcolo finale dei voti assegnati da tifosi (il cui voto vale il 50%), giornalisti (25%) e gli stessi giocatori della Lega (25%).

Il quintetto del Team Est capitanato da Kevin Durant

A capitanare la squadra della Conference Est all'All Star Game 2021 sarà dunque Kevin Durant che avrà al suo fianco il compagno di squadra nei Nets Kyrie Irving. Insieme alle due stelle di Brooklyn ci sarà il due volte MVP della NBA Giannis Antetokounmpo che nonostante il momento no dei suoi Milwaukee Bucks trova posto nel quintetto base. Il centro dei Philadelphia 76ers Joel Embiid e la guardia dei Washington Wizards Bradley Beal completano la formazione di partenza della compagine dell'Eastern Conference. Riepilogando dunque ecco il quintetto base del Team Est per l'All Star Game NBA 2021:

Kevin Durant (capitano)

Kyrie Irving

Giannis Antetokounmpo

Joel Embiid

Bradley Beal

Il quintetto del Team Ovest capitanato da LeBron James

A capitanare la squadra della Conference Ovest sarà invece il solito LeBron James che prenderà così parte per la diciassettesima volta in carriera all'All Star Game NBA. La stella dei Lakers avrà al suo fianco il talento dei Golden State Warriors Stephen Curry e l'ala piccola dei Clippers Kawhi Leonard. Due giocatori europei completano poi il quintetto di partenza della compagine che rappresenterà la Western Conference: il 21enne sloveno dei Dallas Mavericks Luka Doncic e il più esperto serbo dei Denver Nuggets Nikola Jokic. Riepilogando dunque ecco il quintetto base del Team Ovest per l'All Star Game NBA 2021: