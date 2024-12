video suggerito

Xavier Legette racconta che mangia procioni: “Gli do la caccia, li uccido, li scuoio, li cucino” Il ricevitore dei Carolina Panthers Xavier Legette ha lasciato senza parole i conduttori del podcast di cui era ospite, quando ha detto che mangiava procioni dopo averli catturati, scuoiati e cucinati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il wide receiver rookie dei Carolina Panthers Xavier Legette ha fatto scalpore – il video è diventato virale nelle ultime ore – per aver rivelato una sua abitudine circa il cibo che mangia, anche riguardo al modo di procurarselo e cucinarlo: gli piace la carne di procione e ne ha appena mangiato uno per il Giorno del Ringraziamento, che negli Stati Uniti si festeggia l'ultimo giovedì di novembre. Nel podcast ‘St. Brown Podcast', condotto dai fratelli – anche loro giocatori NFL – Amon-Ra and Equanimeous St. Brown, il 23enne ha lasciato i due senza parole quando ha detto loro che caccia, squarta e cucina i procioni.

Xavier Legette mangia procioni: "Gli do la caccia. Li uccido. Li scuoio. Li cucino"

"È come un procione che vedi nel bidone della spazzatura – ha spiegato Legette quando i conduttori gli hanno chiesto di chiarire cosa intendesse – Gli do la caccia. Li uccido. Li scuoio. Li cucino. Li mangio. Tutto questo". Il giocatore di football americano, scelto al primo giro dell'ultimo draft dai Panthers dopo la carriera universitaria a South Carolina, ha poi aggiunto che ne ha mangiato uno il giorno del Ringraziamento.

Alla domanda su che sapore abbia il procione, Legette ha poi risposto che questo piccolo animale – conosciuto anche come ‘orsetto lavatore' per il suo modo di immergere nell'acqua o sfregare nell'erba il cibo, come per lavarlo – ha un sapore particolare e tutto suo. Il ricevitore ha poi detto – di fronte all'espressione tra lo stupito e l'inorridito dei conduttori del podcast – che se andassero nella sua città natale, Mullins, nella Carolina del Sud, anche a loro piacerebbe mangiare il procione.

Leggi anche Laurence Alnet compie una straordinaria impresa: record del mondo nella maratona a 70 anni

Una ricezione in touchdown di Xavier Legette coi Carolina Panthers

Xavier ha inoltre aggiunto che – oltre a mangiare procioni – mangiava anche scoiattoli e conigli, cosa che i conduttori hanno trovato decisamente meno anormale. Al di là delle sue bizzarre abitudini alimentari, Legette ha avuto un impatto immediato al suo primo anno nella NFL: è il migliore dei Carolina Panthers per yard ricevute e touchdown segnati.