Vettori vs Dolidze 2 oggi nella UFC Fight Night 254 in TV, orario e dove vedere il match in diretta e streaming Vettori vs Dolidze 2 è l'evento UFC Fight Night in programma nella notte italiana tra sabato 15 e domenica 16 marzo. Match previsto intorno alla mezzanotte, tutte le info su dove vederlo in diretta tv, in chiaro e in streaming.

Marvin Vettori entra nella gabbia per combattere nella notte italiana tra sabato 15 e domenica 16 marzo contro Roman Dolize. È il main event della UFC Figh Night che catalizza i riflettori dell'UFC Apex di Las Vegas e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro e in streaming (solo per abbonati) su DAZN, Discovery+ ed Eurosport 1.

"The Italian Dream", è il soprannome del fighter italiano che attualmente è numero 8 nel ranking del circuito di Arti Marziali Miste: avrà di fronte a sé il georgiano (11°) contro il quale s'è già misurato due anni fa. Allora fu proprio Vettori a vincere per decisione unanime pronunciata dopo tre riprese. Questa volta la sfida si articolerà in cinque round e avrà un valore particolare: riuscire a tenere una posizione di rilievo nella categoria 84 kg.

Vettori torna all'attività agonistica dopo essere stato costretto a un lungo periodo di inattività (quasi 2 anni) a causa di un grave infortunio alla spalla. "Finalmente sto bene e posso combattere di nuovo – le parole del combattente italiano -. Sono carico e più affamato che mai. Ho lavorato duramente per questo momento e il 15 marzo dimostrerò ancora una volta di meritare un posto tra i migliori".

Vettori vs Dolidze 2, a che ora c'è il combattimento

L'evento UFC Fight Night: Vettori vs Dolidze 2 in programma a Las Vegas inizierà sabato 15 marzo a partire dalle ore 22 italiane, quando si disputeranno una serie di combattimenti (Preliminary Card) che precederanno quello più atteso tra Vettori e Dolize previsto intorno alla mezzanotte italiana.

Dove vedere Vettori vs Dolidze 2 in diretta tv e in streaming

La sfida sarà trasmessa in chiaro (ma solo per abbonati) su DAZN, Eurosport 1, Discovery+ (in live streaming e poi on-demand). A raccontarla in telecronaca saranno Giacomo Brunelli e Alex Dandi. Tutti gli eventi del circuito UFC vanno in onda in esclusiva sulla piattaforma di Discovery+. Una selezione di match andrà in onda in diretta TV anche sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili anche su Sky, NOW, DAZN. Gli utenti abbonati a Tim Vision oppure ad Amazon Video Channels possono usufruire dell'intera offerta UFC fornita dal gruppo Warner Bros. Discovery.