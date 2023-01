Usain Bolt vittima di un furto milionario, la scoperta è uno shock: trova il conto svuotato La leggenda dell’atletica Usain Bolt è rimasto vittima di un furto milionario: dal suo conto sono improvvisamente spariti milioni di dollari.

A cura di Michele Mazzeo

Amara sorpresa per la leggenda dell'atletica Usain Bolt che di colpo ha visto sparire diversi milioni di dollari da uno dei suoi conti. L'otto volte oro olimpico, considerato il più grande velocista di tutti i tempi (nonostante si sia ritirato più di 5 anni fa, ancora oggi detiene il record del mondo nei 100 metri, 9″58, e nei 200 metri, 19″19), difatti sarebbe rimasto vittima di un furto su uno dei conti a lui intestati, quello presso la società d'investimento giamaicana Stocks and Securities Limited (SSL) aperto da oltre dieci anni, tramite il quale investiva parte del ricco patrimonio accumulato durante la sua vincente carriera tra premi e sponsor e grazie anche alle tante attività imprenditoriali extra-sport avviate in questi anni.

Secondo quanto riferito dal manager Nugent Walker alla testata giamaicana The Gleaner, nel momento in cui l'ex sprinter 36enne ha ravvisato delle enormi discrepanze tra la cifra che sapeva di avere sul conto in questione e quella che in realtà c'era, questo presunto ammanco è stato denunciato alla Divisione Investigazioni Finanziarie e alla Commissione Servizi Finanziari con la polizia che ha immediatamente avviato le indagini, tuttora in corso, sul furto subito da Usain Bolt.

Lo stesso manager, pur non rivelando la precisa entità delle somme coinvolte né quale sia stato l'arco di tempo in cui questi soldi sarebbero spariti, ha confermato che sarebbero diversi i milioni di dollari scomparsi improvvisamente dal conto intestato all'uomo più veloce del mondo e che "il suo intero portafoglio è ora in fase di revisione dato che è cliente di questa società da oltre 10 anni".

Nel frattempo anche la Stocks and Securities Limited avrebbe avviato un'inchiesta interna scoprendo che il conto di Usain Bolt non sarebbe l'unico ad essere stato oggetto di furto. A tal proposito i sospetti sono ricaduti su di un ex dipendente della società d'investimenti che avrebbe architettato una estesa frode contro la SSL e avrebbe "svuotato" parecchi conti con cifre milionarie, compreso quello del leggendario sprinter.