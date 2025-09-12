Usain Bolt dà un consiglio fondamentale a Gout Gout: “Se farà così avrà un futuro luminoso”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di Atletica 2025 a Tokyo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'atletica sta vivendo un momento d'oro. Grandi campioni ce ne sono sempre stati, ma in questa epoca proliferano. E come si dice in molti casi: ‘il meglio deve ancora arrivare'. Perché c'è un ragazzino che sta facendo da un po' dei tempi straordinari. Gli appassionati già lo conoscono, il suo nome, anzi cognome è Gout Gout, che a 17 anni sarà in gara nei 200 metri. Un talento purissimo, al quale però Usain Bolt dà dei consigli, che potrebbero essere preziosi.

Usain Bolt non è solo una leggenda dell'atletica, lo è dello sport mondiale. Quello che ha fatto lui è difficilmente ripetibile. Nessuno è riuscito ad avvicinarsi nemmeno un po' al suo record sui 100 metri. Da parecchio si è ritirato, ma a Tokyo c'è, da lì osserverà i Mondiali 2025. Alla vigilia il campionissimo giamaicano ha parlato anche di Gout Gout, uno dei pochi che potrebbe chissà, magari in un futuro non vicinissimo, strappargli qualche record.

Bolt al baby fenomeno ha dato un consiglio prezioso: "Penso che il talento che dimostravo quando ero giovane fosse lo stesso. Ma il passaggio dall'attività junior a quella senior è particolare. Ed è per questo che cerco di consigliargli di stare molto attento durante la transizione, perché io ho avuto difficoltà a passare al livello senior. Deve trovare le persone giuste e deve trovare l'allenatore giusto. Passare senza problemi al livello senior è fondamentale. Ha un grande futuro. Se tutto andrà per il verso giusto, il suo futuro sarà luminoso".

Chi è Gout Gout

Australiano, di origini sudanesi, classe 2007. Gout Gout ha 18 anni ed ha già realizzato tempi straordinari. Talento precoce, lo scorso aprile è sceso sotto i 10 secondi nei 100 metri, mentre nei 200 ha come personale 20.02, tempo che gli è valso un posto ai Mondiali di Tokyo. In Giappone ci va per fare esperienza, il futuro suo. La Adidas scommette su di lui e gli ha fatto firmare un contratto pesantissimo.