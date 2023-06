Un giocatore ferma il manifestante sollevandolo di peso in campo: invasione fermata in pochi secondi L’invasione di campo viene risolta in pochi secondi grazie all’intervento di un giocatore: allontana il manifestante prendendolo in braccio in mezzo al campo.

A cura di Ada Cotugno

Sembrava un invasione di campo come tutte le altre, con il lancio di fumogeni arancioni che contraddistinguono i manifestanti di Just Stop Oil, ma non è finita come ci si aspettava. Non è servito neanche l'intervento degli steward per allontanare l'invasore che è stato trascinato di peso da uno dei giocatori presenti in campo.

Siamo nel mezzo di The Ashes, la competizione di cricket che in questi giorni si sta disputando a Londra e che vede protagoniste in una serie di cinque sfide la nazionale inglese contro quella australiana. Si tratta di uno dei tornei più antichi al mondo, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati che si tiene ogni due anni dal 1882.

La splendida cornice del Lord’s Cricket Ground

La seconda sfida della serie, disputata oggi al Lord's Cricket Ground, è stata interrotta sul più bello da un invasore che si è precipitato in campo con in mano un fumogeno arancione. Una scena già vista e rivista in Inghilterra, dove le persone appartenenti all'associazione Just Stop Oil si sono spesso organizzate per interrompere gli eventi sportivi e imbrattare il campo con polveri arancioni.

Questa invasione però, a differenza di tutte le altre, è durata appena pochi secondi e si è conclusa senza rincorse folli in campo e addirittura senza l'intervento del personale di sicurezza dello stadio che si è precipitato sul prato solo per ripulire, un caso più unico che raro.

A placcare l'invasore ci ha pensato uno dei giocatori di cricket dell'Inghilterra: una volta accortosi dell'intruso (che nel frattempo aveva lasciato dietro di sé una scia di fumogeni), lo ha rincorso e sollevato di peso per portarlo personalmente fuori dal campo di gioco.

Gli steward hanno soltanto dovuto rimuovere le macchie lasciate sul prato e portare via gli oggetti indesiderati. L'interruzione è durata soltanto pochi secondi, giusto il tempo di ripulire tutte le tracce per consentire ai giocatori di riposizionarsi in campo in tutta sicurezza, non prima di essersi ripresi per aver assistito a una scena surreale.